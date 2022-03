Unterstützung für Flüchtlinge zugesagt

Wertheim. Angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine suchte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez den Austausch mit der russisch-orthodoxen Gemeinde Wertheims. Er machte im Gespräch mit der Kirchenältesten Irina Nikolskij und ihrem Mann deutlich, dass die Religionsgemeinschaft für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine wichtige Rolle spiele und gleichzeitig für ein Miteinander aller Menschen in Wertheim stehe.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, empfing die Vorsitzende der Glaubensgemeinschaft den OB und den Leiter des Ukraine-Arbeitsstabs, Jürgen Graner, in den neuen Räumlichkeiten in der Theodor-Heuss-Straße. Die Gäste zeigten sich begeistert von den baulichen Fortschritten, die überwiegend durch ehrenamtliches Engagement geleistet wurden.

Herrera Torrez bedankte sich für die Unterstützung der Gemeinde. „Nicht erst jetzt setzt man sich für Menschen in Not ein, schon seit 2014 engagiert sich die russisch-orthodoxe Gemeinde durch unterschiedliche Hilfsaktionen in der Ukraine.“ In der vergangenen Woche haben Mitglieder der Gemeinde einen Hilfsgütertransport an die polnisch-ukrainische Grenze organisiert. „Die Spenden- und Hilfsbereitschaft aus der Wertheimer Bürgerschaft ist überwältigend“, sagte Irina Nikolskij.

„Wir lehnen den Krieg ab“

Die Vorbereitung weiterer Hilfstransporte stehe aktuell im Mittelpunkt. Aber auch die Aktivitäten der Stadt wolle man unterstützen und dabei helfen, dass Geflüchtete so gut wie möglich in Wertheim ankommen, so Nikolskij. Dabei sei man auch für Begegnungen im neuen Gemeindetreffpunkt offen: „Russen und Ukrainer haben mit der Orthodoxie die gleiche Religion. Wir lehnen den Krieg ab.“

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez war dankbar für diese Zusage. Der der gemeinsame Glaube könne das Ankommen in einer neuen Heimat erleichtern. Weiter betonte der Rathaus-Chef: „Ich bin froh, dass die orthodoxe Glaubensgemeinschaft in Wertheim für den Frieden einsteht und alle Menschen unabhängig ihrer nationalstaatlichen Zugehörigkeit mit offenen Armen empfängt.“