Unterschlagung geahndet

Wertheim. Ein Kfz-Mechaniker aus einem Wertheimer Ortsteil nahm den Opel Zafira eines Bekannten zur Reparatur entgegen. Mit Ausreden verzögerte er monatelang Arbeit und Rückgabe, verkaufte den Wagen und täuschte den Besitzer weiter. Wegen Unterschlagung verurteilte nun das Amtsgericht Wertheim den Mechaniker zur Strafe von einem Jahr, setzte sie aber zur Bewährung aus.

Der 54-Jährige muss dem Geschädigten den geschätzten Wert des Autos – 1000 Euro – in Raten von mindestens 30 Euro monatlich ersetzen. Zudem hat er pro Monat 20 Euro an den Bezirksverein für soziale Rechtspflege in Mosbach zahlen, bis 500 Euro erreicht sind.

Der Geschädigte, ein Produktionsprüfer, brachte den fahrbereiten Opel, Baujahr 2006, im August 2020 wegen „einiger Kratzer“ zum Angeklagten. Dieser meinte ein paar Tage später, er wolle nach einem neuen Katalysator schauen, reparierte aber nichts. Vielmehr vertröstete er den Wagenbesitzer mit Ausreden.

Im Mai 2021 beauftragte der Beschuldigte einen Kaufmann aus Bestenheid mit dem Verkauf des Autos. Dieser erzielte nach eigenen Angaben einen Erlös von 400 bis 500 Euro. Nach Abzug von 50 Euro ging der Betrag an den Angeklagten.

Der neue Besitzer meldete den Wagen ab, die bisherige Haftpflichtversicherung überwies an den Geschädigten eine Rückerstattung.

Auf Nachfrage erklärte der Angeklagte, es sei etwas schief gelaufen, und er werde das Auto wieder auf den ursprünglichen Besitzer anmelden. Das geschah allerdings nicht. Im Oktober 2021 informierte der Geschädigte die Polizei. Auch ihr gegenüber kamen vom Beschuldigten „glaubwürdige“ Vertröstungen. So erklärte er etwa, die Hauptuntersuchung sei noch erforderlich. Doch im Dezember 2021 ging der Fall an die Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte ist wegen Betrugs, Unterschlagung, Untreue und Bankrotts mehrfach vorbestraft. Seine Schulden beim Finanzamt betragen „120 000 Euro“.

In der Verhandlung beim Wertheimer Amtsgericht sprach der Leitende Oberstaatsanwalt und Chef der Behörde in Mosbach von erheblicher krimineller Energie. Auch die Polizei sei noch getäuscht worden, obwohl das Auto längst verkauft war. Seinem Strafantrag schloss sich das Gericht in vollem Umfang an. goe