Wertheim. Die Unterhaltung mit Bernd-Holger Zippe steckt voller Kurzweil. Er hat viel zu erzählen – und macht es gerne. Man könnte ein ganzes Buch füllen. Fast zwei Stunden dauert das Gespräch. Sie vergehen im Fluge.

Anderseits ist der Mann, der am heutigen Dienstag seinen 70. Geburtstag feiert, beim Besuch der Fränkischen Nachrichten auch neugierig, fragt nach, wägt ab, diskutiert gerne. Es menschelt, wenn man sich mit ihm austauscht.

Der promovierte Wirtschaftsingenieur ist Spross einer Unternehmerfamilie mit Wurzeln im Sudetenland – dritte Generation. Kerngeschäft der Firma ist die Produktion von Gemenge- und Scherbenanlagen für die Glasindustrie. In dieser Nische schaffte es Zippe an die Weltspitze. Die Industrieanlagen sind auf allen Kontinenten im Einsatz.

Vor fünf Jahren, als er 65 Jahre alt geworden war, gab er das operative Geschäft nach fast 30 Jahren an seinen Sohn Philipp ab. „Das ist mir zwei Jahre lang sehr schwergefallen“, räumt Bernd-Holger Zippe ein. Die Reisen und Kundenkontakte hab er vermisst, sich inzwischen aber daran gewöhnt.

Firma auf Weltmarkt ausgerichtet

Die Nachfolge sei sehr gut gelungen. Sein Sohn führe das Unternehmen „ein bisschen anders, weniger impulsiv, rationaler, aber sehr erfolgreich“. Die Fluktuation im Unternehmen sei sehr gering. „Wir haben hier ein tolles Team“, schwärmt er.

In seiner Zeit sei die Zahl der Beschäftigten von 60 auf 190 gestiegen. Er habe vor allem die Internationalisierung des Geschäfts vorangetrieben. „Ich habe die Firma konsequent auf den Weltmarkt ausgerichtet“, berichtet Bernd-Holger Zippe. Er habe das Bestenheider Unternehmen und seine Produkte in vielen Ländern vorgestellt. „Die Kunden kaufen bis heute bei uns“, so Zippe, der auch viele Vorträge bei internationalen Konferenzen gehalten hat und 20 Jahre lang Vorsitzender des VDMA Forums Glastechnik war.

Die Karriere als Unternehmer war nicht unbedingt vorgezeichnet. Nach dem zweiten Semester seines Wirtschaftsingenieursstudiums an der an der Uni Karlsruhe absolviert er ein Praktikum im Wertheimer Krankenhaus. Er habe sich die „Sinnfrage“ gestellt, ob ein Medizin-Studium nicht doch vielleicht die bessere Option wäre. Der damalige Chefarzt Dr. Mirus habe ihm, trotz guter Leistungen, dazu geraten, weiter in Karlsruhe zu studieren, obwohl er die Zusage für einen Medizin-Studienplatz schon in der Tasche hatte.

Bernd-Holger Zippe promovierte schließlich mit einer Arbeit über die Automatisierung von Montageprozessen im Rahmen eines Projekts mit dem Titel „Humanisierung der Arbeitswelt“ beim Fraunhofer Institut in Stuttgart. Sechs Jahre hat er hier gearbeitet und geforscht. Dann ging es zurück in die Heimat und das Familienunternehmen, wo er an der Seite seines Vaters einstieg.

Rausschmiss drohte

Der Jubilar, Abiturjahrgang 1969, war am Bonhoeffer Gymnasium in die rebellische Zeit der 68er gerutscht. Bei einem Ausflug in die französische Partnerstadt Salon kam es zu einem Zwischenfall. In einer stillgelegten Kapelle fand eine Rock’-n’-Roll-Party statt. Zu Hause eingetroffen, schmiss der Direktor den Rädelsführer von Schule.

Als sich der junge Zippe als Schülersprecher mit anderen für den Kameraden mit einem Streik einsetzte, drohte ihnen das gleiche Schicksal. Schulleiter Dr. Max habe ihnen mit Rausschmiss gedroht und angekündigt, dafür zu sorgen, dass keiner irgendwo das Abitur werde ablegen können. „Unser Streik wurde von dem Schulleiter brutal niedergeschlagen.“

Ein mögliches Ende kurz vor der Hochschulreife wäre ein harter Schlag gewesen, auch weil die Eltern sehr viel Wert auf Bildung legten. „Heute ist Dein wichtigster Tag Deines Lebens“, habe sein Vater Alfred zu ihm am Morgen des Tags der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium eindringlich gesagt.

Flüchtlingskind

Auf die Welt kam Bernd-Holger Zippe in Ilsenburg im Harz in der DDR, wo er auch später immer wieder die Sommerferien verbrachte. Hierhin war die Familie aus dem Sudetenland geflohen. Als er fünf Wochen alt war, traf er mit seiner Mutter in Wertheim ein.

Das erste Quartier war das Schlafzimmer der Großeltern in einer Wohnung auf dem Reinhardshof. Zwei Jahre später zog die junge Familie in die Mittlere Flur. Hier wuchs er auf. „Alle meine Freunde waren Flüchtlingskinder.“

Seine eigenen fünf Kinder, so sagt er, habe er mit seiner „tollen Frau“ Gertrud, geborene Scheuermann, bescheiden großgezogen. Sie habe zu Hause den Laden zusammengehalten, wenn er für die Firma in der Welt unterwegs gewesen ist. „Es gab Jahre, da war ich an 30 Wochenenden nicht zu Hause.“

Wegen der Umstände wird es keine große Familienfeier zum Geburtstag geben. Auch für die Mitarbeiter fällt eine größere Party zunächst aus.

Sie werden am Dienstag von einem Imbisswagen verköstigt. Glückwünsche gibt es bestimmt zahlreich, aber eher distanziert. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich gerne an.