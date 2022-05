Unternehmen treffen potenziellen Nachwuchs

Die Unternehmen der Region suchen händeringend nach Azubis. Auf der FN-Messe „Zukunft Karriere Starter 3.0“ konnten sich beide Seiten kennenlernen.

Wertheim. Die Aussteller bei der FN-Azubimesse „Zukunft Karriere Starter 3.0“ in der Wertheimer Main-Tauber-Halle waren sich einig. In den letzten Jahren sei es deutlich schwieriger geworden Auszubildende zu gewinnen. Daher zeigte man am Mittwoch an den Ständen nicht nur die Ausbildungs- und Berufschancen der Unternehmen, sondern vermittelte den Schülerinnen und Schüler zudem, dass die Ausbildung in den Unternehmen Spaß macht.

Dazu gehörte auch die Präsentation von Azubiprojekten wie am Stand der Fima SMT. Zu sehen war dort zum einen ein unendlicher Spiegel mit bunten Leuchteffekten, den Mechatronik- und Elektronikazubis gemeinsam bauten. Außerdem wurde ein selbst entwickelter Snackautomat vorgeführt, den diese zusammen mit den Auszubildenden im Bereich Kältetechnik gebaut hatten. Der Automat soll künftig an die Produktionsmitarbeiter Snacks verkaufen. Die Gewinne fließen in die Azubikasse für gemeinsame Freizeitaktivitäten. „Bei SMT kommt der Spaß nicht zu kurz“, betonte Ausbilder Oliver Berberich. Projekte und gemeinsame Freizeitaktivitäten seien wichtig, um für die jungen Leute als Ausbildungsbetrieb interessant zu sein.

Jens Gall, Ausbilder der Industriemechaniker bei den Rauch Möbelwerken Freudenberg, stellte fest, dass solche Ausbildungsmessen die Basis seien, um Nachwuchs zu gewinnen. Da überall Azubi-Mangel herrsche, sei es wichtig, sich zu präsentieren. Durch die Begegnung auf den Messen werde bei den Schülerinnen und Schülern die Scheu abgebaut, mit den Firmen Kontakt aufzunehmen.

Auch Nicole Fabig, Ausbilderin Industriekaufleute bei Woerner betont die Bedeutung der Messen. Von sieben Ausbildungsplätzen im laufenden Jahr in verschiedenen Bereichen habe man erst drei besetzen können. Dies sei außergewöhnlich wenig.

Einen Hauptgrund sah sie in der Pandemie und den dadurch fehlenden Firmenbesuchen und Praktika. Sie freute sich, dass die Messe in Präsenz stattfand. Online-Azubimessen seien bei den Jugendlichen nur wenig gefragt.

Alexandra Weidinger-Sans, Praxisanleiterin an der Rotkreuzklinik Wertheim, betonte, man versuche alle Kanäle zur Azubi-Gewinnug zu nutzen. „Wichtig ist das persönliche Gespräch, auch mit den Auszubildenden des Oberkurses, die von ihren Erfahrungen berichten können.“ Man merke, je mehr man mit den jungen Menschen ins Gespräch komme, desto interessierter seien sie. Am Stand bot man auch einiges zum Ausprobieren. „Wir hatten am Messevormittag schon Interessenten für ein Schnupperpraktikum“, freute sie sich. Für 2022 gebe es bei der dreijährigen Pflegeausbildung in Wertheim noch freie Plätze.

Dr. Daniel Werner und Dr. Kristin Werner warben um Auszubildende für ihre Zahnarztpraxis. Auch sie suchen noch Azubis für 2022. „Es wurde die letzten Jahre allgemein schwieriger Azubis zu gewinnen“, stellten sie fest. Der Pool derer mit Interesse an der Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten sei kleiner geworden. Schwierigkeiten bei der Azubi-Gewinnung hat auch das Baugewerbe. „Es gilt für viele als Schwerstarbeit, das schreckt ab“, meinte Jessica Eckert Azubi-Beauftragte bei Boller Bau. Viele hätte die Sorge, am Bau arbeite man sich kaputt. Azubi Pascal Diehm entgegnet: „Der Beruf ist mit Arbeit verbunden, die vielen Maschinen mache es aber leichter.“ Robert Bolg erklärte, seine Ausbildung im Straßenbau sei spannend, da man viele Maschinen kennenlerne, neue Orte und neue Leute.

Geschäftsführer Steffen Boller, sagte, für 2022 habe man bisher fünf Azubis. Das sei für ihre Unternehmensgröße in Ordnung. Es gebe aber noch freie Stellen. Vorteil eines Berufs im Bau sei, dass man lange sehe, welche Unikate man geschaffen hat.

Vertreten war auf der Messe auch der Caritasverband im Tauberkreis, der die Vielfalt der sozialen Berufe zeigte. „Es ist schwierig junge Menschen für soziale Berufe zu gewinnen, Corona habe den Pflegeberuf nicht attraktiver gemacht“, stellte Theresa Stenglein vom Marketing des Verbands fest.

Auch die Fränkischen Nachrichten stellten ihre Ausbildungsangebote vor. Sie biete die Ausbildung zu Medienkaufleuten Digital und Print, ein duales Studium zu Medien- und Kommunikation und das Volontarriat für Redakteure. Für Medienkaufleute gibt es aktuell noch einen Ausbildungsplatz.

Vertreten waren auch Behörden, wie das Finanzamt Tauberbischofsheim. Dort gibt es einen Rückgang bei den Bewerberzahlen. „Für 2022 konnten wir aber alle Ausbildungsstellen besetzen“, so Ausbildungsleiterin Alexandra Wagner. Vorteil bei de Berufen der Finanzverwaltung sei die Verbeamtung und damit die Jobsicherheit. Für 2023 sucht man noch Azubis und duale Studenten.

Die Messe kam beim Nachwuchs gut an. So erklärten drei Schülerinnen der achten Klasse der Gemeinschaftsschule Wertheim, es sei sehr interessant, die Firmen und die Berufsvielfalt kennenzulernen. Die Informationen seien hilfreich, da man so Berufe kennenlernt und Chancen auf ein Praktikum bekommt.