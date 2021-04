Unternehmen spendet Geld für Raumluftfilter

Bettingen. Das Bettinger Unternehmen Saint-Gobain Performance Plastics L+S hat der Grundschule Dertingen die Anschaffung eines Raumluftreinigers ermöglicht. Die aktuellen Zeiten seien herausfordernd, besonders betroffen seien und Schüler, die durch Homeschooling derzeit einen ungewöhnlichen Schulalltag erleben, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma.

Um wein wenig Normalität für den Alltag in der Grundschule in Dertingen zu schaffen, habe man den Raumluftreiniger angeschafft. Dieser solle, sobald Präsenzunterricht wieder möglich ist, für den Schutz vor Infektionen sorgen. Das Unternehmen stellte 3100 Euro für die Anschaffung des Gerätes zur Verfügung.

Geschäftsführer Ralf Götzelmann (links) mit dem Leiter der Grundschule Tobias Spielmann. © Saint-Gobain L+S

Der Raumluftreiniger sei in der Lage, die Umgebungsluft weitestgehend von Keimen zu reinigen und somit das Ansteckungsrisiko signifikant zu reduzieren. Saint-Gobain L+S lege als lokales Unternehmen legt besonderen Wert auf die Unterstützung der Region. „Wir freuen uns, einen Beitrag für die Schüler in der Umgebung leisten zu können. Als ortsansässiges Unternehmen helfen wir gerne dabei, den Präsenzunterricht in der nahegelegenen Grundschule sicherer zu gestalten,“ so Ralf Götzelmann, Geschäftsführer des Unternehmens.

Er betonte, wie wichtig Saint-Gobain L+S die Ausbildung junger Menschen ist. Mit fünf verschiedenen technischen sowie kaufmännischen Ausbildungsberufen, die in wechselnden Abständen angeboten werden, bilde das Unternehmen stetig seine Fachkräfte selbst aus. pm

