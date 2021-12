Unterhaltspflicht für Kind verletzt

Wertheim. Wegen Verletzung der Unterhaltspflicht sollte sich beim Amtsgericht Wertheim ein Mann aus Hafenlohr verantworten. Er hatte für sein Kind, das bei der Mutter im Main-Tauber-Kreis lebt, entgegen seiner Verpflichtung keinen oder einen nicht ausreichenden Unterhalt gezahlt. Dabei wäre ihm das zumindest teilweise möglich gewesen, so die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu den Einkommensverhältnissen.

Die Ladung zur Verhandlung ging dem Angeklagten laut Zustellungsurkunde der Deutschen Post am 13. November zu. Trotzdem fehlte er ohne Entschuldigung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die Richterin Haftbefehl.

Die Mutter des Kindes hatte sich wegen ausstehender Zahlungen an die Polizei und das Jugendamt des Landkreises gewandt und um Unterhaltsvorschuss gebeten. Die Polizei machte auch Meldung an die Staatsanwaltschaft Mosbach. Eine Verfahrensabwicklung auf schriftlichem Weg blieb dort außer Betracht, weil dabei nur Geldstrafen möglich sind und die Zahlungsprobleme des Beschuldigten erhöht würden. So erfolgte Anklageerhebung.

In einer öffentliche Verhandlung soll der Beschuldigte durch eine Freiheitsstrafe zur Bewährung beeindruckt werden. Nach Festnahme des Mannes wird ein zweiter Verhandlungstermin bestimmt und die Vertreterin des Jugendamts erneut als Zeugin erscheinen. Sie wird über die Zahlungen an die Mutter berichten. goe

