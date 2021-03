Wertheim. In Folge von Arbeiten an einer Stützwand entlang der L506 im Bereich Tauber/Mühlenstraße wurden am Dienstag Risse in der Fahrbahn festgestellt und die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt (wir berichteten). Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, wurde eine Vorschüttung zur Stabilisierung vor der Bestandsmauer eingebaut. Jetzt wird untersucht, warum der Straßenbelag gerissen ist. Hierfür werden an diesem Donnerstag Rammkernsondierungen durchgeführt. Nach Abschluss der Untersuchungen kann entschieden werden, ob die Straße gesperrt bleiben muss.

Bei der Ertüchtigung der Stützmauer werden rund 280 Bodennägel durch das Mauerwerk in den Baugrund eingebaut. Die Nägel sollen die Lasten aus dem Erddruck und dem Verkehr zukünftig tragen, da die Mauer diese nicht mehr ganz aufnehmen kann. Zudem wird eine Mauerfläche von 520 Quadratmetern mit einem Drahtseilnetz überspannt. Das Netz sichert den Fußgängerweg und hat im Vergleich zu einer Vorsatzschale den Vorteil, dass die in der Mauer lebenden Fledermäuse und Eidechsen weiterhin Zugang zum Mauerwerk haben. rp