Main-Spessart-Kreis. Beispiele gelungener Inklusion würdigen und öffentlich anerkennen, das ist das Ziel des Unterfränkischen Inklusionspreises, der vom Bezirk Unterfranken verliehen wird. „Corona fordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität und Engagement. Dennoch ist es jetzt besonders wichtig, Menschen mit Behinderung nicht aus den Augen zu verlieren und Sie als Teil der Gesellschaft nicht zu vergessen. Gute Beispiele wie dies auch unter den derzeitigen schwierigen Bedingungen gelingen kann, sind gefragt“, ermuntert Landrätin Sabine Sitter zur Teilnahme.

Wer Angebote für Menschen mit Behinderung macht, die gerade jetzt einen besonderen Beitrag zur Inklusion leisten, soll sich für den Unterfränkischen Inklusionspreis 2021 bewerben. Der Preis wird in den fünf Kategorien Bildung und Erziehung, Arbeit, Wohnen, Freizeit und Sport sowie Kultur, Natur und Umwelt ausgelobt. Bewerbungen können per Post, als auch per Mail ab sofort eingereicht werden: inklusion@bezirk-unterfranken.de

Abgabeschluss für die Bewerbungen ist am 15. Mai. Dotiert sind die Preise mit insgesamt 12 500 Euro.

Weitere Informationen unter dem Link: www.bezirk-unterfranken.de/informationen/download/13417.Unterfraenkische-Inklusionspreise.html im Internet. lra