200 Jahre Evangelische Landeskirche in Baden - „Unionsmahl" am 29. Oktober / Vier Gänge und sechs Vorträge in der Stiftskirche „Unionsmahl" in Wertheim: Menü wird mit kurzen Reden gewürzt

200 Jahre Evangelische Landeskirche in Baden sind ein guter Grund für ein besonderes Fest. Mit dem „Unionsmahl“ in der Stiftskirche wird mit einem Festmenü und sechs kurzen Reden das Jubiläum in einer außergewöhnlichen Art begangen.