Kloster Bronnbach - Kunsthandwerkermarkt am 19. und 20. März / Aussteller aus Deutschland und Österreich dabei „Unikat sucht Liebhaber“ in Bronnbach am 19. und 20. März

Besonderes Kunsthandwerk wird beim Markt „Unikat sucht Liebhaber“ im Kloster in Bronnbach angeboten. © Schmid