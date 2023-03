Bronnbach. Zum zwölften Mal findet der Markt für hochwertiges und erlesenes Kunsthandwerk unter dem Motto „Unikat sucht Liebhaber“ im Kloster Bronnbach statt. Bei der Verkaufsausstellung am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, präsentieren die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus Deutschland und Österreich ihre neuen Kreationen. Sie bieten dabei besonders schöne, außergewöhnliche und originelle Stücke an. Veranstalterin Astrid Hackenbeck legt Wert darauf, dass die Vielfalt des Kunsthandwerks gezeigt wird. Das Konzept für die Teilnahme ist streng: Hohe Qualität und Professionalität haben Vorrang. Industrie- und Handelsware wird nicht zugelassen. Für Bewirtung sorgt das Restaurant Kloster Bronnbach. Geöffnet ist die Schau an beiden Tagen von 11.30 bis 18 Uhr. Eintritt wird erhoben. Weitere Auskunft gibt es unter www.unikat-sucht-liebhaber.de im Internet. Bild: Veranstalter

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1