Mit unfassbarem Aufwand und Kosten werden hier die Habitate von Fledermäusen geschützt. Genauer gesagt sind es aber nur „Teilzeit-Habitate“, da für die Fledermäuse ja zusätzlich Ausweichquartiere geschaffen wurden.

Diese seien zwar angenommen worden, aber die Tiere halten sich „zusätzlich auch im Tunnel auf“. Wie zu lesen ist wird bei den Arbeiten erfreulicher Weise auch darauf geachtet, dass es in der Fledermaus-Wohnung nicht zugig ist und auch nicht nass wird und im Sommerhalbjahr keine Lärmbelästigung herrscht.

Es geht also offenbar nicht einmal ums (Über-) Leben der Fledermäuse, sondern „nur“ um das „Teilzeit-Habitat“. Also mietfreies Wochenendhäuschen ohne Zugluft , feuchten Keller und Baulärmbelästigung – reden wir immer noch von Fledermäusen oder doch schon von Berliner Wohnträumen? Aber wer möchte sich schon schuldig machen eine Fledermaus obdachlos gemacht zu haben oder ihr auch nur die Wochenend-Datsche genommen zu haben?

Wenn man aber gleichzeitig berücksichtigt, dass gemäß dem Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung 250 000 (!) Fledermäuse jährlich durch Windkraftanlagen getötet werden, dann wird das Ganze endgültig zur Satire. Die Studie ist von 2016, inzwischen dürften es wohl durch die Zunahme der Windräder erheblich mehr sein.

Weit müssen die Fledermäuse vom Reicholzheimer Tunnel zur nächsten Windkraftanlage übrigens nicht fliegen. Wenn Sie von Ihrem (menschengemachten) Ausweichquartier in ihre Wochenendwohnung im (menschengemachten) Tunnel fliegen, dann kommen sie vielleicht an den nur wenige Kilometer entfernten Windkraftanlagen in Höhefeld oder Külsheim vorbei.

Kann das unsere Naturschutz- und Klima-Politik zulassen? Wollen wir den Windrädern durchgehen lassen, was wir einem Bahntunnel verbieten? Rechnen wir doch mal nach. Die 11 Millionen Zusatzkosten sind „vorwiegend“ durch die Fledermäuse verursacht, gehen wir also mal vorsichtig von 60 Prozent Kosten aus, macht 6,6 Millionen Euro.

Teure Rettung

Es ist von 280 „Fledermausöffnungen“ die Rede. Da ich mich mit den Lebensgewohnheiten von Fledermäusen nicht genau auskenne, gehe ich mal zu Gunsten deren Schutzbedürftigkeit davon aus, dass die Fledermaus nicht gerne als Single wohnt, sondern bevorzugt in der Kleinfamilie, also zwei bis vier Fledermäuse pro „Fledermausöffnung“. Gehen wir also mal der Einfachheit halber von 1000 Tieren aus, die „auch“ im Tunnel wohnen. Stimmen Sie mir zu, dass es wohl gar nicht das Todesurteil aller Fledermäuse wäre, wenn diese Fledermausöffnungen nicht geschaffen würden, schließlich nutzen sie die Habitate ja nur teilweise? Würde es also vielleicht keine einzige Fledermaus weniger geben?

Gehen wir aber doch mal davon aus, dass 1000 Tiere so gerettet werden, die sonst zumindest obdachlos wären. Dann kostet die Rettung einer Fledermaus-Teilzeit-Unterkunft 6600 Euro.

Wenn uns also ein Fledermaus-Leben diesen Betrag wert ist, dann sollte uns also auch die Rettung von 250000 in Windkraftanlagen geschredderten Fledermäusen 1,65 Milliarden (!) wert sein – oder vielleicht doch nicht? Das sollte doch ausreichen um jede Windkraftanlage mit einen mehrere hundert Meter hohen engmaschigen Käfigen einzuhausen. Lehrt diese Tunnelsanierung den erstaunten Leser nicht, dass uns die Fledermausrettung wirklich jeden Aufwand wert ist – oder doch nicht?

Man stelle sich nur einmal das schöne Bild vor, glückliche Bahnfahrer fahren mit ruhigem Gewissen durch das liebliche Taubertal, in hoffentlich dann auch mit Ökostrom, bestenfalls aus der Windkraftanlage in Höhefeld, angetriebenen Zügen und winken den glücklichen Fledermäusen in Ihren Teilzeit-Habitaten im Reichholzheimer Tunnel zu. Da stört der Gedanke an die geschredderte Verwandtschaft nur. Bevor ich missverstanden werde, Satire ist in Zeiten der Cancel Culture gefährlich geworden, man kann es auch kürzer ausdrücken: 11 Millionen Euro für eine fledermausgerechte Tunnelsanierung – geht’s noch?