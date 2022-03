Unfallflucht begangen

Wertheim. Nach einer Unfallflucht am Donnerstag sucht das Polizeirevier Wertheim den Fahrer eines gelben VW Caddy. Nur etwa fünf Minuten hatte ein 72-Jähriger seinen Audi gegen 15 Uhr in der Eichelgasse in Wertheim abgestellt. In diesem Zeitraum beobachteten Zeugen, wie ein etwa 30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und Bart mit seinem VW gegen den Audi prallte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehrere hundert Euro Schaden

Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Caddy-Lenker weiter, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2