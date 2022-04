Unfallflucht

Marktheidenfeld. In der Bronnbacher Straße in Marktheidenfeld kam es am Dienstag gegen 12.25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte der Fahrer eines Pkw Mercedes beim Rückwärtsfahren mit einem BMW einer 29-jährigen Dame aus dem Landkreis Main-Spessart.

Der männliche Unfallverursacher, welcher von der Geschädigten auf etwa 80 Jahre geschätzt wird, stieg noch kurz aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete die Schäden beider Fahrzeuge. Nachdem er der Ansicht war, dass an beiden Fahrzeugen kein Schaden entstanden war, setzte er seine Fahrt ungehindert fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

An der Heckstoßstange der Geschädigten entstanden jedoch Lackschäden in Höhe von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr einen Mercedes Kombi, vermutlich in der Farbe blau oder grau.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.