Unfall mit mehreren Verletzten auf der A3 bei Bettingen

Bettingen/Wertheim. Glück im Unglück hatte ein Pkw-Fahrer aus dem Raum Schweinfurt, der am Freitag auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Frankfurt am Main unterwegs war. Auf Höhe Bettingen (Stadt Wertheim) übersah der 23-Jährige das Ende eines Rückstaus, der sich aufgrund von Bergungsarbeiten auf Höhe der Anschlussstelle Marktheidenfeld gebildet hatte.

Um ein frontales Auffahren zu vermeiden, lenkte der junge Mann seinen Pkw nach links in die Betonleitwand. Der Raum zwischen der Wand und den auf den linken Fahrstreifen stehenden Fahrzeugen reichte allerdings nicht aus, sodass der Unfallverursacher in Folge seines Ausweichmanövers auf zwei der staubedingt wartenden Pkw auffuhr.

Die Insassen der drei beteiligten Fahrzeuge wurden alle verletzt. Eine Person davon so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber, der auf der A3 landete, in das Universitätsklinikum Würzburg gebracht werden musste.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurden zwei der drei Fahrstreifen voll gesperrt. Die Absicherung der Unfallstelle gewährleistete die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wertheim sowie die Autobahnmeisterei Kist. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro, so die Polizei.