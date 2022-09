Unfall auf der A3 bei Wertheim

Wertheim. Auf der A3 von Nürnberg in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kam es am vergangenen Freitag, 9. September, gegen 16.15 Uhr, auf Höhe der Anschlussstelle Wertheim zu einem Verkehrsunfall.

Ein Lkw-Fahrer, der auf der Autobahn zum Unfallzeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, hatte in auf seinem Anhänger Glasplatten geladen. Wegen unzureichender Ladungssicherung fiel eine dieser Platten während der Fahrt auf die Fahrbahn. Sie zerbrach beim Aufprall auf den Asphalt. Die umherfliegenden Splitter schlugen auf einen VW Golf ein, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war.

Am Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro durch Sprünge in der Windschutzscheibe sowie Lackabplatzer im Bereich der Motorhaube und des Kotflügels. Die Pkw-Fahrerin behielt die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Der Lkw-Fahrer bemerkte den Verlust seiner unzureichend gesicherten Ladung zunächst nicht, konnte durch die Fahrerin des Pkw jedoch darauf aufmerksam gemacht werden.

Der Verkehrsunfall wurde anschließend durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, die unterstützend für die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried im Einsatz war, aufgenommen. Den Lkw-Fahrer erwartet wegen der unzureichend gesicherten Ladung nun eine Anzeige. pol