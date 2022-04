Unerwünschtes Parken ist ein Problem

Blutspender, Jagdpächter, Neubaugebiet und ein umfassender Rückblick waren nur einige Themen des Ortschaftsrat Sonderriet.

Sonderriet. Es gehört zu den schönen Aufgaben eines Ortsvorstehers, Blutspender für ihr lebensrettendes Engagement auszuzeichnen. In der Ortschaftsratssitzung Sonderriet am Donnerstag in der Mehrzweckhalle des Dorfs ehrte Ortvorsteher Udo Kempf zusammen mit Katharina Kraft vom DRK Sonderriet zwei Blutspender.

Hartmut Pohl hatte 50-mal den Lebenssaft gespendet. Ihm wurde Urkunde und Anstecknadel direkt überreicht. Jörn Krusch spendete bisher sogar 75 Mail Blut. Er konnte nicht anwesend sein. Seine Ehrung wird im persönlichen Rahmen nachgeholt.

Jagdpächter stellen sich vor

In der Sitzung stellten sich auch die neuen Jagdpächter vor, deren Pachtzeit nun beginnt. Sie beträgt neun Jahre und endet 2031.

Die Pacht für Jagdbogen I übernimmt Robert Friedrich aus Nassig, der bereits als Jagdpächter bekannt ist. Neu sind die Pächter von Jagdbogen II Diana Jäger und ihre Lebensgefährte Birger Walz aus Külsheim.

Jäger berichtete, sie lebe seit zwölf Jahren in Külsheim und sei Grundschullehrerin an der Otfried-Preußler-Schule. Sie habe seit sieben Jahren den Jagdschein. „Sie können mich gerne ansprechen, wenn sie mich treffen.“

Walz lebt seit zwei Jahren in Külsheim. Der IT-Fachmann hat bereits seit 22 Jahren den Jagdschein. Er freue sich auf das Revier, betonte er. „Wenn Sie ein verletztes Tier oder etwas Ungewöhnliches im Jagdbogen sehen, wäre es schön, wenn sie sich bei uns melden“, bat er. Die Telefonnummer aller Jagdpächter sind im Infokanal über die Internetseite des Dorfs abrufbar.

Ein Beschluss fiel auch über das unerwünschte Parken vor dem Mehrgenerationenplatz. Im unteren Bereich am Rathaus gibt es drei öffentliche Parkplätze.

Der obere Bereich vor dem Mehrgenerationenplatz ist ebenso öffentlicher Grund. Allerdings parkten dort Mieter aus dem Bereich. Trotz mehrfacher Gespräche mit diesen , änderte sich daran nichts und es wurde keine gemeinsame Lösung gefunden.

So entschied der Ortschaftsrat am Donnerstag einstimmig einen Sperrpfosten aufzustellen, der verhindert, dass auf den Platz gefahren und damit dort geparkt werden kann. Der Pfosten kann bei Bedarf, zum Beispiel bei Feiern, auf dem Platz entfernt werden. Aus der Bürgerschaft wurde darauf hingewiesen, dass auch die Eltern, die ihre Kindergartenkinder bringen, die Fläche kurzfristig zum Parken nutzen würden. Dies sei dann auch nicht mehr möglich. Ebenso benötigten die Angestellten der Einrichtung Parkplätze.

Kempf erklärte, die Parkthematik für den Kindergarten sei Aufgabe der Kirchengemeinde als dessen Betreiber. Generell verwies er darauf, dass auch an der Kirche und entlang der Straße Parkplätze zur Verfügung stehen.

Neubaugebiet weiter beliebt

Beliebt sind weiterhin die Grundstücke im Neubaugebiet Hofäcker. Aktuell sind dort noch zwei Grundstücke frei verfügbar, sechs sind verkauft und aktuell zwei reserviert.

Zum Erschließungsfortschritt sagte Kempf, der nördliche Feldweg sei inzwischen geschottert. Die Masten für die Straßenlaternen sind weitestgehend aufgestellt, die Asphaltierung der Straßen weitestgehend erfolgt. Wetterbedingt gebe es bei letzterem aktuell kleine Verzögerungen. Der Ortschaftsrat möchte nun die Ausweisung weiterer Bauflächen angehen. Das Genehmigungsverfahren dazu sei aufwendig, weshalb man dafür plädiere, rechtzeitig zu starten.

Kempf verwies aber auch darauf, dass sich die Situation für Bauherrn zunehmend schwieriger gestalte. So habe es im Vergleich zum Vorjahr Preissteigerungen bei den Baukosten um 25 Prozent gegeben. Außerdem fehle auch jetzt eine längerfristige Preissicherung. „Man muss mutig sein, in solch einer Situation ein Bauprojekt umzusetzen“, sagte er.

In seinem Rückblick auf die Zeit seit November ging Kempf auch auf die Geschehnisse in Europa und weltweit ein. Alle Anwesenden hielten eine Schweigeminute für die Opfer in der Ukraine. Aus dem Dorfleben selbst gab es viel Positives zu berichten. Kempf dankte der Feuerwehr und dem Obst- und Gartenbauverein für den schön geschmückten Christbaum am Brandweiher. Unter diesem hatte man eine Adventsandacht und die Christvesper gefeiert. Viele Helfer hätten sich im Laufe des Jahres für das Dorf engagiert. Sie alle erhielten einen Sonderrieter Kalender. „Wir haben hundert Kalender verteilt, das zeigt, wie viele Personen sich einbringen.“ Bei der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge sammelte die Jugendfeuerwehr 394 Euro.

Als großes Ärgernis bezeichnete er die mehrfach geschehenen Holzdiebstähle im Sonderrieter Wald, sowie die illegale Entsorgung von Essensresten in der Natur.

Mobilfunkmast auf Vorbüschlalm ?

Die Vorbüschlalm ist ein möglicher Standort für die Aufstellung eines neuen Mobilfunkmasten, um die Netzabdeckung im Dorf zu verbessern. Positiver Nebeneffekt wäre, dass mit dem Mast auch eine Stromversorgung des Geländes möglich werde. Aktuell werde seitens eines Betreibers geprüft, ob man einen Mast installiert.

Ausgehend von einer Gedenktafel hatte Martin Kempf, Bruder des Ortsvorstehers, über die Schicksale der Gefallenen des Zweiten Weltkriegs aus Sonderriet recherchiert. Dazu hatte er mit deren Angehörigen gesprochen (wir berichteten). In der Sitzung stellte er sein Vorgehen und beispielhaft einige der Gefallenen und die Erkenntnisse über deren Leben und Tod vor.

Ortsvorsteher Udo Kempf bat die Bürgerschaft um Vorschläge, wie man die Erkenntnisse für die Dorfbewohner präsentieren kann. Möglich seien zum Beispiel ein Vortrag zum Thema und das Aufhängen der Ergebnisse im Dorf. Kempf zog auch eine Parallele zum Krieg in der Ukraine. Auch hier wüssten Familien nicht, was mit ihren kämpfenden Familienmitgliedern geschieht.