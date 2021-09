Und plötzlich steigt Mozart aus dem Flügel

Wertheim/Würzburg. Die Oper „Mozart – Ein Sommermärchen“, das neue Werk von Wolf Wiechert und Alexander Wolf, kommt nun endlich am Sonntag, 3. Oktober in der Würzburger Josefskirche zur Aufführung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigentlich sollte das neueste Werk des Dichters Wolf Wiechert und seines kongenialen Partners Alexander Wolf, der die Vertonung übernommen hat, schon im Juni im Kloster Bronnbach uraufgeführt werden. Doch Corona verhinderte das. Und so suchte man einen größeren Veranstaltungsort, der allen Corona-Bedingungen gerecht wird.

Kirchenmusiker Wolf nutze seine guten Kontakte nach Würzburg und so kam man auf die Josefskirche in Würzburgs Stadtteil Grombühl. Hier wird am 3. Oktober um 17 Uhr die Uraufführung der Spieloper stattfinden.

Es ist die erste Oper der beiden Wertheimer, die auch noch in relativ kurzer Zeit entstanden ist, wie Wolf Wiechert im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten berichtet. Dabei hatten er und Alexander Wolf die Idee schon länger. Bereits 2018 war Wiechert angesprochen worden, doch mal eine Oper zu schreiben. Aber das war Neuland für den pensionierten Lehrer und so musste die Idee erst einmal reifen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als dann vom Würzburger Mozartfest der Aufruf kam, sich im Rahmen der Aktion „100 für 100 – 100 Ideen für 100 Jahre Mozartfest“ eine Aktion oder ein Stück einfallen zu lassen, das zu diesem Anlass passt, kam der zündende Gedanke. Es sollte eine Oper über Mozart werden, die aber auch aktuelle Themen mit einbindet und keinesfalls antiquiert wirkt. Entstanden ist „Mozart – Ein Sommermärchen“. Die Kritik sparte nicht mit Applaus und Preisen.

Neben einer Auszeichnung im Rahmen des Würzburger Mozartfestes (die FN berichtete) gab es vor kurzem auch noch den „Opus Klassik“ in der Kategorie „Sonderpreis für Publikums- und Partizipationsprojekte“. Und das, obwohl bis jetzt kein Ton vor Publikum erklungen ist. Das soll aber nun nachgeholt werden. Die beiden Verfasser sind schon ganz gespannt, wie ihr Werk dem Publikum gefällt. Derzeit halten sie sich in Weimar auf, wo die Ausführenden im Engagement stehen und neben ihrer normalen Arbeit an der Oper üben.

In der Oper geht es – natürlich – um Wolfgang Amadé Mozart. Der nämlich steigt plötzlich aus dem Steinway-Flügel, als Dr. Packhäuser gerade mit seiner Nachhilfeschülerin Luisa Laschi übt. Packhäuser ist verwirrt, aber er kommt mit dem von ihm hochgeschätzten Mozart bald gut klar. Auch Luisa – die nicht weiß, wer Mozart ist – findet diesen eigenartig sprechenden und gekleideten witzigen Typ so interessant, dass sie sogar mit ihm ein Menuett tanzt. Das macht Packhäuser so eifersüchtig, dass er mit Mozart in die Haare gerät.

Wolf Wiechert wurde 1938 in Ostpreußen geboren, floh 1945 übers Frische Haff, zwei Jahre später über die Oder in die Oberlausitz und nach dem Abitur in Bautzen mit dem Fahrrad in den Westen. Er studierte in Heidelberg und war bis zu seiner Pensionierung Lehrer für Deutsch und Geschichte am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim. Er hat Romane, Erzählungen, einen neu erzählten „Parzival“ nach Wolfram von Eschenbach und mehrere Gedichtbände veröffentlicht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Alexander Wolf wurde 1969 in Wertheim geboren. Er studierte katholische Theologie an der Universität Würzburg und Liturgiewissenschaft in Rom am Liturgischen Institut San Anselmo. Seit 1994 arbeitet er als Pastoralreferent, Kirchenmusiker und Komponist für das Bistum Würzburg. Sein Werk umfasst Chorwerke, geistliche Musik, Werke für Orgel und weitere Instrumente, Blechbläserensembles oder Saxofonquartett.

Jeder der drei Akte beginnt mit Mozarts Klavierkonzert d-Moll, KV 466. „Sonst geht’s ab von Klassik bis Rap“, umschreibt Komponist Alexander Wolf die musikalische Ausrichtung. Dabei ist die Besetzung eher klassisch mit Mezzosopran, Tenor, Bariton und Kammerorchester.

Es singen Mitglieder des Weimarer Nationaltheaterst, darunter der in Würzburg bekannte Bariton Uwe Schenker-Primus, sowie Iphigenie Worbes (Mezzosopran) und Walter Framer Hart (Tenor). Das Kammerorchester bilden neun Studenten der Würzburger Hochschule für Musik, zu der Wolf als Kirchenmusiker gute Verbindungen pflegt. mae