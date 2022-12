Unbekannter fuhr in Bestenheid 15-Jährige mit dem Auto an

Bestenheid. Leicht verletzt wurde eine 15-Jährige am Donnerstagnachmittag in Wertheim Bestenheid, als sie von einem Pkw angefahren wurde, der anschließend flüchtete.Der unbekannte Fahrer eines dunklen Audis oder Mercedes befuhr gegen 15.15 Uhr den Parkplatz eines Discounters in der Breslauer Straße. Zeitgleich lief die Jugendliche auf dem Parkplatz in Richtung der dortigen Tankstelle. Als der Fahrzeuglenker parken wollte, stieß er von hinten an die Ferse der 15-Jährigen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer soll ein älterer Mann mit kurzen, hellen Haaren gewesen sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Geflüchteten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

