Umzug der Schule verschoben

Wertheim. Wie Christian Melzer vom Referat Hochbau dem Gemeinderat am Montag mitteilte, wird der Umzug der Otfried-Preußler-Schule in die sogenannte Soziale Mitte auf dem Wartberg erst in den Osterferien des nächsten Jahres stattfinden. Ursprünglich sollten die Schüler schon in den kommenden Herbstferien ihr neues Domizil beziehen.

Bisher hieß es stets, die Arbeiten an dem Projekt seien im Zeitplan. Darauf machte auch Robert Hildebrand bei der Bürgerfragestunde aufmerksam und bezog sich auf Gerüchte in Bezug auf die Verzögerungen.

Noch nicht fertig: die Soziale Mitte auf dem Wartberg. © Paul Weimer

Melzer führte Materialmangel und den Ausfall von Handwerken als Begründung für die Verschiebung des Umzugs an. Der neue Umzugstermin sei mit den Nutzern abgestimmt. OB Herrera Torrez räumte ein, dass man „nicht glücklich“ damit sei. Man habe es aber derzeit selbst nicht in der Hand. wei