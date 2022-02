Umbettung eines umstrittenen Königs

Bronnbach. Am 5. April 1967 sei „der portugiesischste unserer Könige“ in sein „Vaterland“ zurückgekehrt. So pathetisch beschrieb die Zeitung Diário da Manhã die Überführung der sterblichen Überreste Miguels I. vom beschaulichen Engelberg bei Großheubach in die Grablege der Dynastie Bragança nach Lissabon. Über den Regenten Dom Miguel I. de Bragança (1802 bis 1866), sein Bronnbacher Exil und und die späte Umbettung eines des umstrittenen Königs referiert Holger Kohler (Würzburg) am Mittwoch, 23. Februar ab 19.30 Uhr. Veranstalter sind der Archivverbund Main-Tauber, der Historischer Verein Wertheim und die Volkshochschule Wertheim.

Wie kam es, dass Dom Miguel seinen letzten Lebensabschnitt in Unterfranken verbrachte? Er regierte Portugal als absoluter Monarch von 1828 bis 1834 in politisch instabiler Zeit, in der er mit seinem dem Konstitutionalismus zugeneigten Bruder Pedro IV. in Konkurrenz stand. Der innerdynastische Konflikt im Hause Bragança bildete die tiefe Spaltung Portugals in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ein absolutistisch-ständisch und liberalkonstitutionelles Lager ab.

„Bronnbacher Exil“

Holger Kohler referiert über Dom Miguel I. de Bragança. © Kohler

Die Auseinandersetzung gipfelte in einem zweijährigen Bürgerkrieg, in dem schließlich die absolutistische Partei Dom Miguels unterlag. Daraufhin verschlug es den abgesetzten König über mehrere Stationen – darunter der Heilige Stuhl – schließlich nach Unterfranken.

Nach Heirat mit Adelheid von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg im Schloss Löwenstein fungierte Dom Miguel als Aushängeschild seiner fürstlichen Gastgeber und Exponent des internationalen Katholizismus’. Duarte Pio de Bragança, Nachkomme eines der zahlreichen im „Bronnbacher Exil“ geborenen Kinder, fordert noch heute die Rückkehr auf den portugiesischen Thron.

Sein Studium der Fächer Geschichte, Englisch und Politikwissenschaften an der Universität Würzburg schloss Holger Kohler mit einer Arbeit über Dom Miguel I. „Zwischen Gunst und Hass: Die Untersuchung eines kontroversen Herrscherportraits (1833-1967)“ ab. Daneben wirkte er am Drittmittelprojekt der Universität Bonn „Merck 1668-2018 – Von der Apotheke zum Weltkonzern“ mit. Seit 2021 ist er Doktorrand und Wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Aufarbeitung der iberischen Diktaturen im europäischen und lateinamerikanischen Kontext.

Die Veranstaltung findet je nach Pandemielage entweder hybrid (vor Ort im Archivverbund Main-Tauber in Bronnbach samt Online-Übertragung) oder rein digital statt. Die Entscheidung darüber wollen die Verantwortlichen am 21. Februar treffen. Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich: für die Vor-Ort-Teilnahme per E-Mail an stawertheim@la-bw.de oder unter Telefon 09342/91592-0; für die Online-Teilnahme via Anmeldelink auf www.la-bw.de/de/aktuelles/termine/73690.