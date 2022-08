Umbau des Feuerwehrgerätehauses ist ein großer Wunsch der Urpharer

Urphar. Bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend in Urphar standen neben Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die Referatsleiter Armin Dattler (Bauamt), Volker Mohr (Ordnungsamt) und Charlotte Friedel (Personal, Organisation und Digitalisierung) den Bürgerinnen und Bürgern im Feuerwehrgerätehaus Rede und Antwort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ortsvorsteher Detlev Dosch freute sich, dass trotz Urlaubszeit so viele Mitbürger sich auf den Weg zur Versammlung gemacht hatten. Das wertete er als Interesse an der Arbeit der Stadtverwaltung und der Ortsverwaltung.

50 Jahre Eingemeindung

Der OB war nicht mit leeren Händen gekommen. Denn in diesem Jahr gibt es ein Jubiläum, das Urphar und Wertheim verbindet. Im Jahr 1972 schloss sich Urphar – wie fünf weitere Ortschaften, der Großen Kreisstadt Wertheim freiwillig an. Bis 1976 war die Verwaltungsreform in vollem Gange. Sie endete mit der Eingemeindung weiterer Ortschaften, sodass erst 2026 ein großes Fest in Wertheim gefeiert werden soll.

Urphar, so der OB, war eine der ersten Gemeinden, die sich entschlossen, ihre Selbstständigkeit aufzugeben und sich Wertheim anzuschließen. Sicher habe es damals nicht nur Befürworter gegeben. Aber „wenn wir auf die Zeit zurückblicken, kann man sagen, dass es eine glückliche Entscheidung war“. Im Gepäck hatte Herrera Torrez die elf Punkte, die damals vertraglich festgehalten wurden und als „Brautgeschenke“ von der Stadt erfüllt werden sollten. Fast alle seien erfüllt worden.

Dazu zählten auch der Anschluss aller Gebäude an die Kanalisation und die Errichtung der gemeinsamen Kläranlage, der Erhalt der Grund- und Hauptschule Urphar/Lindelbach oder der Erhalt der gemeindlichen Gebäude. „Urphar ist ein unglaublich lebenswerter Ort“, stellte der Oberbürgermeister fest. Durch das rege Vereinsleben haben die Urpharer auch neue Impulse für die Stadt Wertheim geliefert. Das solle so bleiben, hoffte der OB.

Als Geschenk an die Ortschaft hatte der Verwaltungschef ein aktuelles Luftbild von Urphar mitgebracht. In 50 Jahren könne man dann sehen, wohin sich die Gemeinde entwickelt hat, fügte er scherzhaft hinzu, bevor er das Geschenk an Ortsvorsteher Detlev Dosch überreichte.

Danach begann Herrera Torrez mit seinem eigentlichen Sachvortrag zu drängenden Themen. Als Erstes auf der Agenda stand der Krieg in der Ukraine. Er dankte allen Bürgerinnen und Bürgern für die Aufnahme der mittlerweile über 300 Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Wertheim – einige davon in Urphar – ein neues Zuhause gefunden haben.

Noch größer sei allerdings das Problem der Energiekrise. Diese „trifft uns mit voller Härte, „das macht mir große Sorgen“, warnte der OB vor einer eventuellen Versorgungskrise mit Gas, Öl oder Strom im Herbst und Winter. Die Stadt allein könne das Problem der steigenden Preise nicht lösen, hier seien das Land und der Bund gefordert. Die Kommune bereite sich so gut es geht auf die kommenden Monate vor und gehe mit gutem Beispiel voran. „In meinem Büro wurde heute vom Hausmeister der Warmwasserbereiter abgebaut“, nannte der Rathaus-Chef ein Beispiel. Zudem plane man, anzubieten für Menschen, die sich die Versorgung mit Gas oder Strom nicht mehr leisten können.

Beim Thema „Energiewende“ verwies Herrera Torrez auf die 14 Windräder bei Höhefeld, die durch fünf bis sechs leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden sollen. Derzeit ruhe das Projekt nur, weil sich die beiden Eigentümer vertraglich einigen müssen. Auch bei Dertingen plane man derweil, sechs neue Windkraftanlagen zu errichten. Mit einer Höhe von etwa 250 Metern würden sie mehr Energie liefern, als viele kleinere Anlagen.

Diese beiden Projekte seien schon weit fortgeschritten, was man von den geplanten Anlagen im „Schenkenwald“ bei Nassig mit ihren bis zu sechs Anlagen und weiteren sechs Anlagen an der Mülldeponie bei Dörlesberg noch nicht sagen könne. Letzteres gelte auch für die ins Auge gefassten Anlagen auf dem ehemaligen Munitionsdepot am Reinhardshof. „Es werden noch mehr werden“, wagte der OB den Blick in die Zukunft. Die Stadt Wertheim könne nicht mehr allein entscheiden, wo Windkraftanlagen gebaut werden. Man wolle aber alles versuchen, dass nicht jeder Fleck genutzt wird, gab der OB die Richtung vor.

Schon 150 000 Euro investiert

Dann ging es um Anliegen der Gemeinde Urphar. Hier drängt vor allem der Umbau des Feuerwehrgerätehauses. Die neue zweite Fluchttreppe am Saal ist mittlerweile in Betrieb, das Vereinszimmer wurde saniert und der Parkplatz wird in Kürze neu gepflastert sein. Bisher habe die Stadt schon 150 000 Euro an Zuschüssen gezahlt, wurde erklärt.

Der vom Ortschaftsrat gewünschte Ausbau des Gerätehauses würde etwa 1,5 Millionen Euro kosten, Geld, das die Stadt auf einen Wurf nicht habe, betonte der OB. Deshalb habe man sich auf mehrere Schritte geeinigt.

Angefangen werde im nächsten Jahr mit der Dämmung, der Elektrik und der Decke im Saal. Danach sollen die Barrierefreiheit mit einem Aufzug und Umbau der Küche folgen. Erst danach werde man sich um den Lagerraum kümmern. Zusätzlich soll es Gespräche mit den Jugendlichen geben, ob man den Jugendraum nicht am bisherigen Standort belassen kann. „Ich glaube, wir haben eine gute Vereinbarung getroffen“, blickte der OB auf das Verhandlungsergebnis zurück. Dabei betonte er, dass das neue Feuerwehrfahrzeug im kommenden Jahr ausgeliefert werde.

Gute Nachrichten hatte der Oberbürgermeister für die Werkrealschule Urphar/Lindelbach: Deren Bestand sei gesichert, was auch dem großen Einsatz des bisherigen kommissarischen Rektors Dr. Dieter Fauth geschuldet ist, wie Herrera Torrez anerkennend sagte. Außerdem sagte der OB zu, dass die Flutlichtanlage am Sportplatz bis April 2023 fertiggestellt sein werde.

Zudem wird die kleine Brücke im Ort saniert, damit sie weiter voll tragfähig ist. Dafür hat man im Haushalt des kommenden Jahres 250 000 Euro eingestellt. Zum Dorfjubiläum will man den Ort zukunftssicher machen und dann ein großes Fest feiern, so wie es die 1200-Jahr-Feier gewesen ist.

Die Fragen der Bürger betrafen die Themen Umwelt, Natur und Radfahren. Abschließend ergriff Ortsvorsteher Detlev Dosch das Wort. Wie er sagte, hoffe er weiterhin auf tatkräftige Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung der Ortschaft. mae