Ulla Meinecke kommt nach Wertheim

Noch einen Kabarettisten präsentiert der Convenartis Kleinkunstverein in diesem Jahr in der Aula „Alte Steige“: Stefan Waghubinger ist am 27. November zu Gast. Doch schon geht der Blick ins kommende Jahr.

Wertheim. Wenn es die epidemische und rechtliche Lage zulässt, sollen die meisten Convenartis-Veranstaltungen wieder im Gewölbekeller stattfinden, nur für genesene und geimpfte Personen (2G). Doch auch neue Veranstaltungsorte sind neben vielen neuen Genres und Altbewährtem mit im Programm. Die Karten dafür sind ab sofort erhältlich.

Babenhäuser Pfarrerkabarett

Das Veranstaltungsjahr 2022 von Convenartis beginnt mit dem „Ersten allgemeinen Babenhäuser Pfarrerkabarett“ und dem provokanten Titel des Programms „Lügenmesse“. Die beiden Gottesmänner lästern sich am 15. Januar in der Aula Alte Steige durch die verrückten Ereignisse der letzten Monate und Jahre. Nach vielen Monaten Pause sind die beiden Urgesteine des fränkischen Kabaretts endlich wieder auf Tournee.

Parodiekönig Rainer Kröhner

Am 29. Januar folgt – dann voraussichtlich als erste Veranstaltung nach zwei Jahren im Gewölbekeller – der Parodiekönig Rainer Kröhnert mit dem brandneuen Programm „Die größte Rettung aller Zeiten“. Ob in der Rolle einer Angela Merkel oder als ein Minister Söder: Kröhnert entlarvt mit seinem Schauspiel erbarmungslos die Versuche der Politik, die Dinge formschön zu umschreiben, obwohl sie doch so oft ganz anders gemeint sind.

Multimediales Puppenspiel

Ein besonderer Höhepunkt wird das multimediale Puppenspiel „Anne Frank“ in der Wertheimer Stiftskirche. Ein visuelles Erlebnis mit ernstem Hintergrund. Das „Fliegende Theater“ aus Berlin hat dieses Thema sensibel und eindrucksvoll aufgearbeitet und wird am 10. Februar um 18 Uhr an diesem ungewöhnlichen Ort das Stück aufführen. Das Theaterstück ist für Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene geeignet.

Stefan Eichner trifft Reinhard Mey

Wer Reinhard Mey und seine Chansons liebt, der wird am 26. Februar auf seine Kosten kommen. Stefan Eichner wird an diesem Abend die Lieder des Sängers wiedergeben und auch Wissenswertes über den Liedermacher erzählen.

Ulla Meinecke auf Abschiedstour

Danach folgt ein Konzert in der Aula Alte Steige: Am 11. März besucht die Liedermacherin Ulla Meinecke auf ihrer Abschiedstournee Wertheim. In den 80er Jahren war Meinecke mit ihren Songs wie „Tänzerin“, „Feuer unterm Eis“ oder „Hafencafe“ ein Topstar der deutschen Musikszene. Tourneen mit Udo Lindenberg, aber auch solo, hatten sie weit über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt gemacht. Jetzt verabschiedet sie sich von der Bühne. Der Auftritt in Wertheim ist eine der letzten Chancen, diese außergewöhnliche Frau nochmals live zu erleben.

Alter Bekannter: Josef Pretterer

Josef Pretterer ist ein alter Bekannter im Convenartis. Durch die Verschiebung seines letzten Auftritts kommen die Besucher jetzt in den Genuss seines neuen Programms „Die Gegenwart ist unsere Zukunft“. Am 25. März kann man den skurrilen Dialektkünstler und Puppenbauer im Kleinkunstgewölbe erleben.

Krimi mit „GewölbeGauklern“

Der April ist der Monat der „GewölbeGaukler“. Dieses Mal ist der kriminalistische Spürsinn und die Gruselfähigkeit der Schauspieler und natürlich des Publikums gefragt. Am 1. und 2. sowie am 8. und 9. April präsentiert die Schauspielgruppe „Der grüne Bogenschütze“ von Edgar Wallace.

Sydney Ellis auf der Burg

Danach wird es musikalisch. Auf der Burg wird die Jazzsängerin „Sydney Ellis & her Midnight Preachers“ am 7. Mai ein Feuerwerk an swing-souligen Melodien abbrennen. Eine Live-Performace der besonderen Art! Über 1200 Konzerte in 27 Ländern hat Ellis gegeben. An ihrer Spielfreude hat das nichts geändert, ihre Intensität auf der Bühne ist legendär, genauso wie ihr Repertoire aus Blues, Jazz, Swing, Gospel & afroamerikanischer Rhythmen.

Klaus Kohler am Klavier

Am Klavier begnadet, mit dem Mund nicht minder, wird Klaus Kohler als „beflügelter Mann“ die Tasten des Pianos im Gewölbekeller am 21. Mai malträtierten. Kohlers Spielfreude und Wortwitz haben schon mehrfach die Besucher im Gewölbekeller begeistert. Ein lohnenswerter Abend, nicht nur Musikfreunde.

Olaf Bossi erstmals da

Olaf Bossi ist erstmals in Wertheim zu Gast. Der junge Comedian wird sein aktuelles Programm am 4. Juni im Gewölbekeller präsentieren.

Fitz mit neuem Programm

„Da Mo – der Mann“ heißt das neue Programm von Michael Fitz. Live zu erleben ist der Schauspieler und Liedermacher auf der Wertheimer Burg am 23. Juni. Seine Musik, aus dem echten Leben gegriffen, hat bereits bei seinem letzten Besuch für ein ausverkauftes Haus gesorgt. Bei Regen wird in die Aula Alte Steige ausgewichen.

Hommage an Johnny Cash

Die Folsom Prison Band wird am 25. Juni, ebenfalls auf der Burg, den Abschluss des ersten Halbjahres bieten. Ihr Programm heißt: „Hommage to Johnny Cash & Countrymusic“. Ein Abend für Freunde von handgemachter, ehrlicher Musik.