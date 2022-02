Ulla Meinecke gastiert in Wertheim

Wertheim. Die Liedermacherin Ulla Meinecke gastiert am Freitag, 11. März, um 20 Uhr auf ihrer Tour 2022/23 mit dem Programm „Songs und Geschichten“ auf Einladung des Convenartis-Kleinkunstvereins in der Aula „Alte Steige“ in Wertheim.

Sie ist seit über 30 Jahren eine feste Größe in der deutschen Musik- und Kulturlandschaft. In ihren Texten reflektiert sie auf ironische Weise und mit einer ihr eigenen poetischen Sprache die Mysterien des Alltags und der Liebe. Ihre samtige Stimme, ihre poetische Sprache und nicht zuletzt ihre nachdenklich-ironische Sicht auf die alltäglichen Dinge begründen ihren Ruf als Sängerin, Dichterin und Autorin. Viele 1000 Konzerte hat Ulla Meinecke in den letzten Jahren absolviert. Weit mehr als eine Million Tonträger hat sie von ihren Alben verkauft. Die Texte der selbsternannten „Hardcore-Romantikerin“ handeln von dem einen großen Thema–von der wahren Liebe; von zarten Anfängen, kleinen Fluchten, großen Dramen und starken Abgängen. Begleitet von Multi-Instrumentalist Reimar Henschke werden auch alle Hits von Ulla Meinecke zu Gehör gebracht.