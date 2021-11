Übertragung in den Sitzungssaal

Wertheim. Die Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am Montag, 29. November, findet nicht als Präsenzsitzung in der Main-Tauber-Halle, sondern digital statt. Die Videokonferenz wird ab 17 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses übertragen. Die interessierte Bürgerschaft kann die Sitzung hier verfolgen.

Auf die Verlegung der Sitzung ins Digitale haben sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats verständigt. Angesichts der hohen Infektionszahlen sollen Kontakte und Risiken reduziert werden. Besucher im Sitzungssaal müssen einen 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) vorlegen. Das schreibt die neue Corona-Landesverordnung in der derzeit geltenden Alarmstufe vor. stv