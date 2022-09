Überragender Marcel Väth

Nach den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Vereinsbestehen startet die DJK TTC Kreuzwertheim in die neue Runde. Die erste Tischtennismannschaft und die Jugend spielen nach ihrem Aufstieg eine Klasse höher.

Herren Bezirksliga Gruppe 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim – TTC Kist III 5:5

Das erste Spiel der Kreuzwertheimer „Ersten“ stand gegen einen Gegner an, bei dem alle vier Spieler als Favoriten an die Platte gingen. Jannick Bracken und Marcel Väth gewannen ihr Doppel überlegen. Dieser überraschende Doppelerfolg spornte die DJK Spieler für ihre Einzelspiele besonders an zumal sie von mehreren Zuschauern angefeuert wurden. Marcel Väth gewann dabei gegen einen Spieler, der von der Papierform ihm um zwei Klassen überlegen sein müsste. Mit diesem Erfolg hatte niemand gerechnet. Auch Bracken und Marcel Tobisch holten jeweils einen wichtigen Punkt. Wiederum war es Väth, der durch seinen zweiten Erfolg ein nicht zu erwartendes Unentschieden sicherte und den Kreuzwertheimer einen optimalen Start zum Aufstieg sicherten.

Bezirksklasse A Gruppe 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim II – TG Zell 1862 III 8:2

Mario Wunderlich/Paul Wissmann und die Doppelpaarung Georg Holzmann mit Mario Schumacher holten die ersten Punkte für die Kreuzwertheimer Zweite. In den Einzelspielen punkteten Wunderlich (2), Wissmann, Holzmann und Schumacher (2), sodass die DJK ihren ersten Heimerfolg feiern konnte.

Bezirksklasse D Gruppe 1 Nordwest

DJK TTC Kreuzwertheim IV – TG Zell 1862 IV 4:6

Der Start verlief für die Vierte recht verheißungsvoll. Björn Schütz/ Tobias Jäger und Landolin Platz / Gerhard Rudolf gewannen ihre Doppelspiele jeweils mit 3:1. In den folgenden Einzelspielen konnten dann nur noch Jäger und Platz jeweils einmal punkten. Die Gesamtbegegnung musste nach weiteren knappen Ergebnissen an die Gäste abgegeben werden.

Jugend 19 Bezirksoberliga

TSV Rottendorf 1869 – DJK TTC Kreuzwertheim 4:6

In ihrem ersten Spiel in der neuen Klasse konnten die Jugendlichen einen Auswärtserfolg erzielen. Den ersten Punkt sicherten sich Björn Schütz und Tobias Jäger mit einem Doppelerfolg. Bei den Einzelspielen konnten Schütz (2), Jäger (2) und Simon Czekalla in äußerst knappen spielen für die DJK punkten, so dass die Jugendmannschaft der Kreuzwertheimer erfolgreich in die neue Saison gestartet ist.