Überfahrt ohne Sichtschutz

Immer mehr Bürger fahren mit dem Rad zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu Freizeitangeboten. Da geht es um Sicherheit und um gutes Vorankommen auf dem eigenen Radweg. Diese Zeilen konnte ich erfreut auf der Titelseite der FN lesen. In Verbindung mit der geplanten neuen Mainbrücke werden diese Erkenntnisse hoffentlich baulich ebenfalls integriert.

So sehen die aktuell bekannten Bilder der neuen Bogenbrücke zwar elegant schon aus, doch im gesamten Kontext mit Odenwald- und Spessart-Brücke an Main und Tauber bildet sich dann schon ein gewisser „Großstadtwahn“ beim näheren egozentrischen Betrachten heraus. Zwar entstehen viele neue, interessante Blickwinkel für dieses Konzept, doch wird der reinere Naturblick hüben wie drüben genauso dadurch wieder eingeschränkt!

Vielleicht inspirierten die Planer und Architekten dabei Fotos mit dem ehemaligen Eisenbahn-Viadukt.

Doch leider wurde diese Art von Verkehrsanbindung abgebaut, was mit heutigen ökonomischen und ökologischen Erkenntnissen überwiegend ein Fehler war!

So lasst uns zukunftsorientiert die hochsteigenden Halbbögen in die breitere Horizontale für jeden Verkehrsteilnehmer dafür gleichberechtigt und großzügig bringen! Zur sicheren Überfahrt in unsere beiden geliebten Bundesländer ohne Sichtschutz!