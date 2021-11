Über 2000 Euro Spenden an drei Institutionen übergeben

Wertheim. Beim ersten Wertheimer Quiz des Convenartis Kleinkunstvereins im September spielten drei Teams für jeweils einen guten Zweck. Der Kleinkunstverein hatte dafür Preisgelder als Spenden für lokale soziale oder naturnahe Projekte ausgelobt. Zusammen mit Aufstockung der Team-Mitglieder und Zuschauerspenden konnten nun im Convenartis-Gewölbekeller über 2000 Euro übergeben werden.

Das drittplatzierte Team „Politik und Verwaltung“, mit Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, dem ehemaligen Realschulrektor Hans-Peter Otterbach, der Stadt- und Kreisrätin Birgit Väth sowie dem Schul-Hausmeister Joachim Prahl hatte sich entschieden, ihren von Convenartis gespendeten Quiz-Gewinn von 50 Euro um 300 Euro aufzustocken und an das Theodora-Brand-Tierheim zu spenden. Zusätzlich erhielt das Tierheim wie die beiden anderen begünstigten Projekte ein Drittel der 306,60 Euro, die die Zuschauer des Abends in die Spendenbox geworfen hatten. So konnte Vorstandsmitglied Eva Böhm insgesamt 452,20 Euro in Empfang nehmen. Das Geld diene vor allem dazu, die gestiegenen Heizkosten abdecken zu können, erklärte die Tierschützerin.

Heike Schumacher, Leiterin des Evangelischen Kindergartens Sachsenhausen durfte 1127,20 Euro in Empfang nehmen. Das Geld soll als Teilbeitrag dafür genutzt werden, den Außenbereich der Einrichtung neu zu gestalten. Dabei sollen unter anderem eine Wasserspiellandschaft und ein Klettergerüst entstehen. Der Kindergarten war das Spendenprojekt des Teams „Wirtschaft und Wirtschaft“, die als Zweitplatzierte 100 Euro Preisgeld erspielten. Zusätzlich spendeten Teammitglieder Jochen Wältz für Maler Wältz, Iris Klein für den Biolandhof Klein und Carmen Migosa für Lutz Pumpen jeweils 225 Euro, und Andreas Gravius von Castle Gastro Gravius, 250 Euro.

Das Siegerteam des Quiz „Kultur und Vereine“, bestehend aus Kai Grottenthaler vom FC Eichel, Dekanin Wibke Klomp, Carsten Schmidt vom RNC Reicholzheim sowie Alfons Göpfert vom Internationalen Partnerschaftsverein, hatte sich die Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber“ als Empfänger ausgesucht und die 200 Euro Preisgeld um 300 Euro aufgestockt. Der Vorsitzende der Aktion Regenbogen, Michael Bannwarth konnte 602,20 Euro für die kranken Kinder der Krebsstationen in der Uniklinik Würzburg entgegennehmen. Mit dem Geld werde unter anderem Musiktherapie finanziert und die Mutperlen, welche die Kinder für jede erfolgte Behandlung an ihre Mutkette hängen dürfen, so Bannwarth.

Bernadette Latka, Vorsitzende von Convenartis, bedankte sich bei allen, die mit ihrem Einsatz diese Spenden möglich gemacht hatten. Sie freue sich, dass damit drei unterschiedliche und doch wichtige Institutionen unterstützt werden können. Die zweite Vorsitzende Nadine Schmid fügte an, dass der Abend viel positive Resonanz nach sich zog und eine Wiederholung geplant ist.