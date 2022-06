Über 100 Läufer sammeln 8500 Euro

Wertheim. Vor einigen Monaten fand der zwölfte Wertheimer Benefizlauf des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums statt. Am vergangenen Mittwoch, 22. Juni, endete das Projekt mit der Preisverleihung. Der Benefizlauf hatte zuvor im November 2021 aufgrund der Coronapandemie erstmals als Onlineveranstaltung stattgefunden und war trotz aller Schwierigkeiten ein voller Erfolg.

Mit einer Gesamtlaufstrecke von über 3200 Kilometern, mehr als 100 Läufern und einer gesammelten Spendensumme von 8500 Euro blickt das Organisationsteam des Laufs auf eine gelungene Veranstaltung zurück. Bei der Preisverleihung wurden die zehn besten Läufer mit einer Urkunde und verschiedenen Sachpreisen geehrt, um ihr Engagement zu würdigen. Außerdem erfolgte die offizielle Spendenübergabe an die „Aktion Regenbogen e.V.“, die tumor-und leukämiekranke Kinder unterstützt und dieses Jahr Spenenbegünstigter des Benefizlaufes war.

Nachdem der letzte Benefizlauf nun alsoP abgehakt ist, steckt das Team bereits in den Vorbereitungen für den nächsten Benefizlauf. Dieser wird am 25. September auf dem Sportplatz in Wertheim neben der Main-Tauber-Halle stattfinden. Parallel zur Präsenzveranstaltung wird es erneut die Möglichkeit geben, online an dem Lauf teilzunehmen.