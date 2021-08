Über 100 000 Euro für Flutopfer

Wertheim. Der Lions Club Wertheim hilft gemeinsam mit zahlreichen anderen Helfern den Menschen in den Flutgebieten. „Es freut und verwundert mich, dass die Spendenbereitschaft für die Flutopfer auch weiterhin so hoch ist“, freute sich Klaus-Peter Albert, Präsident des Lions Club Wertheim im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Eine solch große Hilfsbereitschaft sei wunderbar.

Schon am ersten Tag nach Bekanntgabe des Spendenkontos seien dort 14 000 Euro eingegangen. Innerhalb von zehn Tagen sei die Spendensumme auf über 100 000 Euro gestiegen.

Albert hatte viel über Messengerdienste und Soziale Medien für die Spendenaktion geworben. Auch habe er seine ganzen beruflichen Kontakte angeschrieben. „Es kamen so Spenden von Leuten, an die ich gar nicht gedacht habe.“ Auch seine Lions-Freunde, besonders Susanne Eberhard, hätten sich eingebracht. So habe Eberhard unter anderem bei den bisher schon aktiven Unterstützern des Lions Club erfolgreich Hilfen für das Flutgebiet akquiriert.

Auch andere Lions Clubs überwiesen Spenden auf das Wertheimer Aktionskonto. Zudem wurden Infotafeln zur Aktion in Einkaufsmärkten aufgestellt. „Auch viele Privatspender machten mit“, freute sich Albert. Weitere Spenden seien bereits angekündigt. Hinsichtlich der Sachspenden berichtete er von vollen Lagern mit Kleidern und Hygieneartikeln. „Jetzt suchen wir spezielle Sachen für die Einzelfallhilfe.“ Über die Verteilung der Hilfen entscheidet der Vorstand des Lions Clubs Wertheim. Dabei setzt man auf ein besonderes Konzept. Bei der Auswahl der Unterstützten setze man auf Empfehlungen von Bürgern vor Ort. Die Ehrenamtlichen hätten dort selbstständig Gremien aus Helfern und Bürgern gebildet, die bei der Koordination von Hilfen unterstützten. „Das Ehrenamt funktioniert dort wie am Schnürchen.“

Er selbst sei inzwischen in Kordel bei Trier, in Schuld im Ahrtal und in Stolberg bei Aachen gewesen. In Kordeln stelle sich die Lage wie bei einem Wertheimer Hochwasser „hoch fünf“ dar. Noch dramatischer sei es in Stolberg und Schuld. „Die Leute haben nichts mehr.“ Bei den ersten Begegnungen seien die Betroffenen verschlossen, berichtet Albert. Man brauche Sensibilität und Empathie und eine gewisse Anlaufzeit, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Gründe für die Zurückhaltung seien unterschiedlich. „Die Menschen fühlen sich hilflos, andere verspüren Scham, fremde Hilfe annehmen zu müssen.“ Hätten die Menschen aber einmal Vertrauen gefasst, würden sie nicht mehr aufhören zu erzählen. Aktuell hilft der Lions Club fünf Personen und Familien in verschiedenen Flutgebieten. Viele weitere werden folgen. „Die ausgewählten Fälle sind Beispiele für viele ähnliche Schicksale.“ Man müsse aber eine Auswahl treffen. „Wichtig ist uns, dass die Hilfe passgenau und nachhaltig erfolgt.“ Nachhaltig bedeute zum einen, die Menschen bei der Selbsthilfe zu unterstützen. Zum anderen sei es erforderlich, mit den Spendengeldern so zu wirtschaften, dass auch noch Mittel für Hilfen im Herbst und Winter zur Verfügung stünden.

Zweckgebundene Hilfe

Neben finanziellen Mitteln nutzten die Lionsmitglieder auch ihre privaten und geschäftlichen Kontakte, um Hilfen zu organisieren. „Wichtig ist uns, dass alle Hilfestellungen zweckgebunden und belegweisend erfolgen“, so Albert. Die Leute müssten hierfür eine Liste mit ihrem Bedarf erstellen. Man helfe dann direkt mit diesem oder ermögliche ihnen den Kauf des Materials. Die Kosten würden die Betroffenen dann per Quittung nachweisen, diese erstatte man dann. „Wir zahlen keine Hilfsgelder für allgemeine Zwecke ohne Nachweis aus“, betont Albert. Keiner der fünf Betroffenen, denen man aktuell helfe, hätte eine Elementarversicherung gehabt. „Die Prämien dafür sind einfach zu teuer.“ In Stolberg hilft der Lions Club Wertheim unter anderem einer türkischen Familie mit drei jugendlichen und erwachsenen Kindern, davon eines mit einer körperlichen Behinderung. Alles, was sich im Keller und Erdgeschoss deren Hauses befunden hätte, sei durch das Wasser komplett zerstört worden.

Mit der Spende sollen neue Fenster, Türen und Mobiliar sowie weiteres Material angeschafft werden. „Damit können Helfer vor Ort das Haus wieder bewohnbar machen.“

Auch den Nachbarn dieser Familie, ein Paar Mitte 40, hilft man. Die Frau war erst kurz vor der Flut nach einer schweren Operation wieder nach Hause gekommen.

In Stolberg wird ein 47 Jahre alter Zimmermann unterstützt. Dieser habe als Dauercamper auf einem Campingplatz gelebt. Sein ganzes Hab und Gut und alle seine Werkzeuge seien weggeschwemmt worden. Er selbst sei zwangsevakuiert worden. Der Lionsclub hilft bei der Finanzierung eines gebrauchten Wohnwagens und der Anschaffung von Werkzeug, eventuell auch als Sachspende. „Wir müssen ihm helfen, damit er wieder arbeiten kann.“ Geld fließt auch in die Kinderbetreuung , die eine Initiative aus Stolberg auf einem Sportgelände organisiert. Diese wird durch Pädagogen aus ganz Deutschland unterstützt.

Traumatisierte Kinder

In einer Eins-zu-Eins-Betreuung kümmere man sich dort tagsüber um die traumatisierten Kinder der Flutopfer. Die Kinder brauchen etwa neue Schulranzen und -rucksäcke, da ihre Schulsachen zerstört wurden.“ In Schuld hilft der Lions Club einem 40-jährgen selbstständigen Handwerker, seiner Frau und deren elf Monate alten Kind.

Die Werkstatt und das sich im Ausbau befindliche Fachwerkhaus, in das die Familie ziehen wollte, seien zerstört. Neben neuem Werkzeug und Maschinen stellt man ihm abschließbare Frachtcontainer, die er als Werkstatt und Werkzeuglager nutzen kann.

„Erschreckend ist, wie oft in den Flutgebieten Plünderungen stattfinden“, wundert sich Albert. Diese erfolgten nicht selten mit großer krimineller Energie.