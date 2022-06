Udo-Jürgens-Flair im Wertheimer Burggraben

Wertheim. Welch große Ausstrahlungskraft die Lieder von Udo Jürgens auch nach seinem Tod noch haben, das war beeindruckend beim Auftritt der Coverband „SahneMixx“ im Wertheimer Burggraben. Hubert Scherhag und die „SahneMixxband“ – fast so wie Udo Jürgens und seine Pepe-Lienhard-Band – zauberten eine Stimmung auf die Burg, wie sie lange nicht mehr zu erleben war.

Vom ersten Ton an hatte Scherhag das Publikum im Griff. Was dann folgte, waren über zwei Stunden Hommage an einen Ausnahmekünstler, der das Publikum bereitwillig folgte.

„SahneMixx“ spielt schon seit 19 Jahren zusammen und hat in dieser Zeit auch mehrfach Udo Jürgens getroffen. Von diesen Begegnungen und von den unzähligen Auftritten des Künstlers haben Scherhag und die acht Musiker vieles in ihr Programm übernommen, aber auch eigene Interpretationen eingebaut.

„Besonders begrüße ich die, die eigentlich gar nicht kommen wollten“, begrüßte „Hubby“, wie Scherhag eigentlich nur genannt wird, in bester Udo-Jürgens-Manier die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im Burggraben – die alle absichtlich da waren.

Echte Fans schreckt kein Wetter ab. Sie saßen allerdings schön im Schatten, während die Künstler auf der Bühne noch von der Sonne unerbittlich „bestrahlt“ wurden. Doch die Profis, wie „SahneMixx“ es sind, ließen sich nichts anmerken. Scherhag hatte sich – ebenfalls wie einst Udo Jürgens – ein Handtuch mitgebracht. Das war keine schlechte Idee bei der Hitze.

Der Frontmann verkörperte den großen Komponisten und Entertainer derart perfekt, dass sich die Zuschauer in ein echtes Udo-Konzert versetzt fühlten – auch bei geöffneten Augen. Von der grandiosen Musik, den tollen Stimmen und dem fulminanten Orchester-Sound, über den weißen Flügel, das rote Jackettfutter und die typischen Udo-Gesten bis hin zum längst schon legendären „Bademantel-Finale“ stimmte hier selbst das kleinste Detail. Und es wurde zu 100 Prozent live gespielt, eine Seltenheit für Coverbands, für „SahneMixx“ selbstverständlich.

Am Abend wurden alle großen Hits von Udo Jürgens auf der Bühne angestimmt, aber auch weniger bekannte oder Lieder, die der Altmeister in seinen Konzerten nur noch selten oder gar nicht mehr spielte. Es waren so viele Stücke, dass die Band teilweise auf Medleys umstellen musste, um die ganze Schaffensbreite von Udo Jürgens präsentieren zu können. Über 60 Jahre stand der Künstler selbst auf der Bühne, bevor er 2015 verstarb. Seine Musik allerdings ist zeitlos, das spürte man an diesem Abend auf der Wertheimer Burg bei jedem Ton.

Viele Texte von Udo Jürgens sind zeitkritisch und haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Dabei klang es meist beschwingt und locker. Doch wer genau hinhörte, erkannte die Sozialkritik, die Jürgens dem Publikum vermitteln wollte. So wie bei „Ich will mit dir einen Drachen bau‘n“, in dem vom Traum des Vaters erzählt wird, seine Firma an seinen Sohn zu übergeben, dieser aber eigene Vorstellungen vom Leben hat. Oder der Klassiker „Griechischer Wein“, der sich um die Gastarbeiter in den 1960er Jahren und ihre Sehnsucht nach Zuhause dreht. Herausragend war auch das Duett mit Linda Mikulicz „Ich war noch niemals in New York“. Die Sängerin ergänzte am Abend die Band, und hatte hier mit Hubby Scherhag ihren großen Auftritt.

Einfach grandios fand das das Publikum, welches bereits nach wenigen Liedern nur noch stand und im Takt mitklatschte. Aus dem geplanten Sitzkonzert wurde schnell ein Stehkonzert und die Ovationen an die Band und ihren Frontmann Hubby Scherhag nahmen kein Ende.

So wurde die Zugabe „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ zu einem Tanzhappening. Wo immer Platz war, tanzten die Menschen ausgelassen und fröhlich. „SahneMixx“ genoss den Auftritt genauso wie die Zuschauer. Und als Hubby Scherhag mit dem für Udo Jürgens typischen weißen Bademantel auf die Bühne und an den weißen Flügel zurückkehrte, war klar, hier ist noch lange nicht Schluss.

Vollkommen erschöpft war das Repertoire dann allerdings mit „Vielen Dank für die Blumen“, dem musikalischen Erkennungsstück der Zeichentrickserie Tom & Jerry in Deutschland. Auf dem Weg der beschwingten Konzertgäste in die Altstadt hörte man dann häufig die Melodien des Abends, leise gesummt oder doch auch gesungen.