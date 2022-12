Turnhallennutzung wird in Sachsenhausen teurer

Sachsenhausen. Eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Sachsenhausen fand am Dienstag in der Turnhalle statt. Schwerpunkte waren Bürgerfragen sowie ein Ausblick des Ortschaftsrates. Für 50-malige Blutspende erhielt Ralf Schreiner die Ehrennadel in Gold.

Ortsvorsteher Udo Beck erläuterte die Haushaltsmittelanforderungen für das kommende Jahr. Da in anderen Ortschaften viele große Projekte anstünden, sei Sachsenhausen etwas bescheidener. Eingeplant seien besonders drei Vorhaben. Am Spielplatz werde ein Sonnensegel aufgebaut und der alte Sandkasten ausgetauscht. Zudem werde das Verwaltungsbüro in das Erdgeschoss des jetzigen Gebäudes verlegt und dadurch barrierefreier. Zudem werde an der Turnhalle ein Fahnenmast aufgestellt.

Im Ortschaftsrat notiert Wie es im Ortschaftsrat Sachsenhausen hieß, werde die die Dorf-App von 199 Einwohnern genutzt. Die Luftaufnahme, welche die Ortschaft anlässlich „50 Jahre Eingemeindung“ vom OB geschenkt bekam, zeige nicht das ganze Dorf. Deshalb habe man sie noch nicht aufgehängt. Inzwischen bewilligt wurde ein Baumfeld mit 21 Urnengräbern auf dem Friedhof. Ab Frühjahr könnten dort Bestattungen mit einem Schild an den Bäumen, ähnlich wie in Bestenheid, stattfinden. Im Falle eines „Blackouts“ würde die Feuerwehr als erste Anlaufstelle und die Turnhalle als Notunterkunft dienen, wurde erklärt. Das 100-jährige Bestehen des TV Sachsenhausen soll 2023 mit einem großen Sommerfest und der Kerwe gefeiert werden. Ortsvorsteher Beck überreichte an wichtige Helferinnen und Helfer ein kleines Präsent. Beim Punkt „Bürgeranliegen“ regte Thomas Roth an, den Weg am Holzplatz neu zu schottern. Zudem wies der Vorsitzende des Gesangvereins darauf hin, dass am 22. Dezember ab 18 Uhr an fünf Plätzen im Ort Weihnachtslieder gesungen werden. Ein Anwohner wünschte, dass die Stadt eine kleine Anhöhe am Pfarrhausweg streut. Beck entgegnete, dass Feldwege normalerweise nicht gestreut würden. Weiter wurde angeregt, das Bankett an Feldwegen besser zu pflegen. kg

Für größere Diskussionen sorgten die Energiesparmaßnahmen, die der Ortschaftsrat nach Aufforderung durch die Stadtverwaltung erarbeitet hat. So wurde die Betriebskostenpauschale für die Turnhalle verändert: Statt wie bisher ganzjährig 50 Euro für die Halle, 20 Euro für den Anbau und 70 Euro Hallenmiete, wird nun nach der Nutzungszeit unterschieden. Von Oktober bis März beträgt die Pauschale künftig 70 Euro, von April bis September 30 Euro. Die Miete für den Anbau und die Halle bleibt gleich.

Laut Beck könne in den meisten Gebäuden nicht zusätzlich Energie gespart werden. Das größte Einsparpotenzial bestehe in der Turnhalle. Hier wurden die Übungsabende so umgeplant, dass es statt vier bis fünf nur noch zwei Nutzungstage gibt.

Eine Abschaltung der Straßenbeleuchtung von 0 bis 4 Uhr sehe der Ortschaftsrat sehr kritisch. Dies würde das Sicherheitsgefühl der Bürger negativ beeinflussen, so Beck. Zudem bestehe die Sorge, dass Zeitungszusteller und Austräger ihre Arbeit nicht mehr erledigen könnten. Bei der Umstellung der Straßenlaternen auf LED nahm der Ortschaftsrat explizit die Stadtverwaltung in die Pflicht.

Zum neuen Baugebiet, das vom Gemeinderat Ende November einstimmig beschlossen wurde, entspann sich eine größere Diskussion über die Zufahrtswege. Für die Erschließung wird der Feldweg an der Karl-Mosemann-Straße mit Schotter ertüchtigt und dann wieder zu einem Feldweg zurückgebaut. „Eine 100-Prozent-Lösung wird es nicht geben“, warb Beck um Verständnis. Der Ort brauche den Zuzug von Familien, auch um mittelfristig den Kindergarten zu erhalten. Der Ortschaftsrat sei glücklich, dass das Baugebiet komme. Unter anderem sind Mietwohnungen vorgesehen, die auch junge Leute im Ort halten sollen. Perspektivisch werde sich das Baugebiet noch weiter Richtung Osten ausbreiten. Ein zweiter Zufahrtsweg sei erst bei einer der nächsten Erweiterungen geplant.

Ortschaftsrat Bernd Weigand bat den Ortsvorsteher, sich für die Errichtung neuer Windkraftanlagen auf städtischem Gebiet einzusetzen. Deren Ertrag solle der Gemeinschaft zufließen. Beck ließ mehrfach durchblicken, dass Sachsenhausen nach aktuellen Planungen als Standort nicht benötigt würde. Dies sei aber noch nicht ganz sicher.

Zweites größeres Diskussionsthema war die Wasserentnahme. Nach der Erstellung eines Höhenprofils habe man einige Standorte geprüft im Blick, so Beck. Eine Verlegung der Leitung durch das Kanalsystem werde derzeit im Referat „Tiefbau“ geprüft. Beck stellte aber auch klar, dass bei einer Genehmigung Eigenleistungen der Bevölkerung nötig seien. Bernd Weigand vom Obst- und Gartenverein befürwortete die Maßnahme. Vereinsgremien könnten aber erst entscheiden, wenn die Umsetzung und die Kosten feststehen. Ziel müsse es sein, dass die Bevölkerung ohne großen Aufwand und Folgekosten das eigene Wasser schöpfen könne. Sein persönliches Ziel sei, dass das Wasser ab 1. Mai nutzbar sei. kg