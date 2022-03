Turm bleibt zur Earth Hour dunkel

Marktheidenfeld. Am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr schalten Menschen, Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt für 60 Minuten das Licht aus. Eine Abstimmung per Lichtschalter für mehr Klimaschutz: Das ist die Earth Hour.

Auch in Marktheidenfeld geht im Rahmen der Earth Hour ab 20.30 Uhr das Licht wieder für eine Stunde aus. Wie in den Vorjahren bleibt dann der Turm der St. Laurentius-Kirche in der Marktheidenfelder Innenstadt unbeleuchtet. Die Fußgänger-Beleuchtung für den Zugang zur Kirche wird von der Aktion nicht beeinflusst.

Licht aus heißt es zur Earth Hour am 26. März ab 20.30 Uhr für den Turm der St. Laurentius-Kirche. © Melanie Thorun

Die weltweite Aktion setzt ein symbolisches Zeichen für den Schutz des Klimas. Im letzten Jahr haben weltweit etwa 7000 Städte in 190 Ländern mitgemacht, in Deutschland waren es fast 400 Städte und Gemeinden.Marktheidenfeld ist wie in den Vorjahren bei der weltweiten Klima- und Umweltschutzaktion dabei und engagiert sich mit dem Abschalten der Turmbeleuchtung an der St. Laurentius-Kirche für mehr Klimabewusstsein. stv

