Badische Landesbühne - „Unser Mann in Havanna“ von Graham Greene am 23. November in der Aula „Alte Steige“ Turbulentes Theatervergnügen

Die Badische Landesbühne zeigt am Dienstag, 23. November, um 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige in Wertheim Graham Greenes parodistischen Agenten-Thriller „Unser Mann in Havanna“. Unser Bild zeigt (von rechts) Tobias Strobel, Martin Behlert, René Laier und Nadine Pape. © Sonja Ramm