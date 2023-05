TSV Sonderriet ehrt Mitglieder

Sonderriet. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich nun 60 Mitglieder des TSV Sonderriet. Ein Höhepunkt des Programms war die Ehrung treuer Sportlerinnen und Sportler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Eröffnung durch Walter Kempf und dem Totengedenken ließ Schriftführerin Sabine Fischer nochmals das Jahr 2022 Revue passieren. Sie erinnerte unter anderem an Vorstandssitzungen, den Yoga-Kurs, das gelungene Kerwe-Fest.

Nach dem Bericht der Kassiererin Ulrike Kempf bescheinigten ihr die Prüfer Werner Kraft und Jutta Perske eine ausgezeichnete Führung der Finanzen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jahreshauptversammlung TSV vollzieht Generationenwechsel Mehr erfahren Landesliga Odenwald Der FV Mosbach steht als Meister und Aufsteiger fest Mehr erfahren

Die Spartenleiter berichteten über die einzelnen Abteilungen. Wie Judith sagte, fand das Kinderturnen im vergangenen Jahr 20 Mal statt. Zum Trainer-Team gehören neben ihr noch Sabrina Dillinger, Julia Klein und Carla Flicker. Die Turnerfrauen trainierten 24 Mal mit Helga Klein. Den Bericht für die Aerobic-Abteilung verlas Ulrike Kempf, die ebenso wie Brigitte Kempf, Sabine Fischer und Claudia Pohl als Trainerin fungiert. Die „Jedermänner“ trafen sich nach Aussage von Herbert Dosch zu Übungsstunden unter Leitung von Reinhold Dosch. Auch ein Sommerfest fand statt.

Über die Sparte Seniorenfußball berichtete Alexander Baumann. In der aktuellen Saison sind rund 65 Spieler in den drei Seniorenmannschaften des SV Nassig dabei, sechs von ihnen kommen aus den Sonderrieter Reihen. Wie Josef Häfner erklärte, sind in den Jugendteams des SV Nassig und der JSG Nassig/Wildbach Maintal derzeit zwölf Jugendliche aus Sonderriet aktiv. Als Trainer ist Michael Blank für den TSV im Einsatz. Über die Tischtennisabteilung – kleinste Sparte des TSV Sonderriet – berichtete Andreas Häge, der auch als Trainer fungiert. Nachdem der Einstellung des Trainingsbetriebs 2021 sind nun wieder Kinder, Jugendlichen und Erwachsene aktiv.

Markus Klein informierte die Mitglieder über die Photovoltaikanlage.

Nach der Entlastung des Vorstands erläuterte Walter Kempf einige aktuelle Projekte und Termine des Vereins. Anfang April fand die erste Fahrradtour unter Leitung von Mario Flicker und Fred Schindler statt. Zwölf Personen legten rund 32 Kilometer zurück. Die Touren sind künftig alle vier Wochen sonntags geplant. Am Tischtennis-Fun-Turnier am 24. September können alle Interessierten teilnehmen. 2024 will der TSV wieder die Sporttage mit einem Volleyballturnier ausrichten.

Ortsvorsteher Udo Kempf bedankte sich in seinem Grußwort für die gute Zusammenarbeit. Er betonte, dass der Verein in einem sehr guten Fahrwasser unterwegs sei.

Für ihre langjährige Treue zum Verein wurden die folgenden Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet:

Für zehn Jahre: Florian Klein und Laurin Klein; für 20 Jahre: Jan Philip Kempf; für 25 Jahre: Mike Baumann und Mike Kempf; für 40 Jahre: Sabine Fischer, Hannelore Gistel, Maritta Kappel, Heike Kempf und Anni Morawitz; für 50 Jahre: Walter Borger, Manfred Hickl, Achim Kempf, Reinhard Klein, Uwe Kraft, Armin Schindler und Richard Wüst. tsv