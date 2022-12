TSV in Schwetzingen sehr erfolgreich

Die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim nahm am traditionellen Winner-Schneemann-Turnier in Schwetzingen teil. Das Turnier wird für die Altersklassen U11, U13 und U15 durchgeführt. Mittlerweile zum 25. Mal haben sich bei dieser Großveranstaltung rund 500 junge Sportlerinnen und Sportler aus fünf Bundesländern im Wettkampf miteinander gemessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seitens der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim waren in der Altersklasse U11 (Sieben- bis Zehnjährige) sechs weibliche und drei männliche Nachwuchsjudokas am Start. In der Altersklasse U13 (Elf- und Zwölfjährige) sind aus Tauberbischofsheim ein Mädchen und ein Junge angetreten. Außerdem war der TSV mit einer Teilnehmerin in der Altersklasse U15 vertreten.

Der äußerst erfolgreiche Turniertag begann mit der U11. Die holte zwei erste Plätze, drei zweite sowie vier dritte Ränge. Siege gab es für Ebby Schilter in der Gewichtsklasse bis 41 Kilogramm und Milena Zalucky (bis 54). Zweite Plätze erreichten Pia Zettelmeier (bis 24 kg), Ira-Anessa Umminger (bis 29 kg) sowie Julian Licko (über 55 kg). Jeweils Dritte wurden Alexandra Weinig (bis 30 kg), Corinna Dießelberg (bis 33 kg), Joris Dießelberg (bis 29 kg) und Phil Collin Karl (bis 33 kg).

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Judo Unerwarteter Medaillengewinn Mehr erfahren Schießen Niederlagen für Marbach Mehr erfahren

Im Anschluss war dann die Altersklasse U13 an der Reihe. Erstmals auf der Wettkampfmatte zeigte Arthur Resch in der Gewichtsklasse über 55 Kilogramm eine sehr gute Leistung, die ihm am Ende Platz zwei einbrachte. Dritte wurde außerdem Elena-Sophie Beuchel in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm.

Danach kam dann noch die Altersklasse U15 an die Reihe. Chantal Lieb startete hier in der Gewichtsklasse über 66 Kilogramm. Wie schon bei den zurückliegenden Meisterschaften und Turnieren ging sie souverän die Kämpfe an und holte sich am Ende verdient den Turniersieg. Sehr erfreut über die vielen guten Platzierungen zeigten sich die Trainer Joachim Fels und Torsten Zettelmeier. jotef