TSV Bettingen unterstützt Wertheimer Tafel und Ukrainehilfe

Wertheim/Bettingen. Die Havana-Night-Club Party des Sportvereins TSV Bettingen fand in diesem Jahr schon zum 14. Mal statt. Bis auf die beiden Coronajahre 2020 und 2021 feiert man das Kultevent seit 2007 jedes Jahr jeweils Freitag vor Pfingsten. Mainwiesenhalle und Sportgelände verwandelten sich dabei in eine Karibikwelt mit Musik, Cocktails und Südseeflair.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Partyabend sorgten 70 ehrenamtliche Helfer für die Umsetzung, weitere rund 20 waren mit Auf- und Abbau beschäftigt, wobei der Aufbau allein zwei Tage dauerte. Dieses Jahr kommt der Gewinn der Party nicht nur der gemeinnützigen Arbeit des Sportvereins zugute, sondern auch zwei weiteren sozialen Organisationen.

Am Montagvormittag überreichten Vorsitzender Edgar Nenner und die beiden zweiten Vorsitzenden Esther Ulsamer und Tobias Beck eine Spende von 1000 Euro für den Wertheimer Tafellanden an die dortigen Helferinnen und Helfer. Weitere 1000 Euro spendete der Verein der Stiftung Deutscher Sport des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) für deren Ukrainehilfe.

Gemeinsame Entscheidung

Mehr zum Thema Stiftung Würth Zeichen des Danks und der Wertschätzung Mehr erfahren Kleinkunstverein Convenartis spendete an wichtige Einrichtungen Mehr erfahren

Die Havana-Night hat inzwischen Kultcharakter, sind die TSV Vorsitzenden überzeugt. Dies sehen auch die Gäste so. In diesem Jahr waren es 2000. „Wir haben uns entschieden für jeden zahlenden Gast in diesem Jahr einen Euro an andere Organisationen zu spenden“, so Nenner. Mit den Gewinnen aus dem Fest finanziere man im eigenen Verein beispielsweise Investitionen und Kosten für den Sportbetrieb. Man habe gemerkt, die Not in der Gesellschaft werde immer größer. So habe man bereits vor der Veranstaltung beschlossen, man wolle auch anderen helfen.

Zwei Spenden-Adressaten

So hatte der Vorstand zwei Spenden beschlossen. Die Ukrainehilfe der Stiftung unterstütze Amateur- und Profisportler in der Ukraine, aber auch solche die Fliehen mussten. Man wolle diesen Sportlern helfen, so Nenner zur Auswahl des einen Begünstigten.

Ulsamer erklärte zur Spende an die Wertheimer Tafel, sie habe die lange Schlange gesehen, die es jeden Öffnungstag vor der Tafel gebe. Sie zeige die Not, die es auch hier vor Ort gebe. Beide Spenden wurden bereits überwiesen.

Die Dankbarkeit der Tafelhelfer für die Spende war groß. „Wir freuen uns über jede Spende, egal ob als Sach- oder Geldspende“, betonte Helferin Gertrud Grein. Die Spende wolle man unter anderem einsetzen, um haltbare Waren zu kaufen, die nicht so häufig von den Geschäften gespendet würden. An jeden Öffnungstag kämen über 80 Kundinnen und Kunden. Bei der Tafel seien jeden Öffnungstag elf bis zwölf Helfer im Einsatz. Helferin Heidi Hampe erklärte, die Geldspende sei auch hilfreich zur Deckung der Betriebskosten. „Hier wird alles teurer.“ bdg