Trotz Fahrverbot am Steuer

Wertheim. Bei der Polizei-Kontrolle eines Transporters im November in Bestenheid wegen Verdachts der Überladung konnte der Fahrer aus Rodgau keinen Führerschein vorzeigen. Er habe ihn zu Hause vergessen. Bei einer Wiegestelle stellte sich eine Überladung seines Fahrzeugs um 16 Prozent heraus, Verwarnungsgeld 35 Euro.

Schwerwiegender war die Feststellung der Polizei durch Datenabgleich, dass der Mann wegen eines dreimonatigen Fahrverbots den Führerschein abgegeben hatte und gar nicht hätte fahren dürfen. Der Transporter wurde auf der Dienststelle sichergestellt, und es folgte eine Anzeige.

Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen (bis Anhalte- und zur Wiegestelle) verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den 35-jährigen Familienvater und Kleinunternehmer zur Strafe von 45 Mal 30 Euro und verhängte für die Fahrerlaubnis eine Sperrfrist von sechs Monaten. Der letzte Punkt schmerzte den Angeklagten ganz besonders, doch sein Jammern änderte nichts.

Der Mann ist bereits in der Vergangenheit aufgefallen: Zunächst war er an einer Stelle mit 70er Tempobegrenzung 150 gefahren und wurde fotografiert. Er behauptete, sein Bruder habe am Steuer gesessen. Dem hohen Bußgeld und dem dreimonatigen Fahrverbot entging er nicht, und zusätzlich gab’s eine Geldstrafe wegen falscher Verdächtigung.

Im jetzigen Fall sah das Gericht keine Möglichkeit, von den sechs Monaten nach unten abzuweichen. Es wäre auch „sinnlos“, denn die Staatsanwaltschaft würde Berufung oder Revision einlegen.

Während der Sperrfrist könne der Beschuldigte den Firmenablauf umorganisieren oder einen Fahrer einstellen. goe

