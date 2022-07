Trompetengala im Kloster Bronnbach

Bronnbach. Die Königin der Instrumente und das Instrument der Könige geben sich diesen Sommer wieder ein Stelldichein in Bronnbach. Das renommierte Duo Bernhard Kratzer und Paul Theis präsentiert am Samstag, 6. August, um 19 Uhr in der Klosterkirche glanzvolle Trompeten-konzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik. Zwei Königsin-strumente und zwei Meister ihres Faches versprechen eine Sternstunde festlicher Trompeten- und Orgelmusik.

Bernhard Kratzer ist gefeierter Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart und avancierte in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands. Seit 25 Jahren ist Paul Theis sein musikalischer Partner. Eine rege Konzerttätigkeit als freischaffender Organist, Oratoriensänger und Dirigent im In- und Ausland sowie zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein hohes künstlerisches Niveau.

Einlass in die Klosterkirche ist um 18 Uhr. Tickets sind beim FN-Kartenservice unter der Telefonnummer 09341/83141, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder unter www.heroicmusic.de erhältlich. lra