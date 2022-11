Trompete und Orgel erklingen in der Wertheimer Stiftskirche

Wertheim. Ein Konzert für Trompete und Orgel findet am ersten Adventssonntag, 27. November, um 17 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt. Gestaltet wird die Veranstaltung zugunsten der Arbeit des Fördervereins Stiftskirche von Rudolf Mahni (Trompete) und Kirchenmusikdirektor Professor Carsten Klomp (Orgel). Die beiden Musiker präsentieren Werke unter anderem von Bach, Rheinberger, Dubois und Klomp.

Rudolf Mahni wurde im schwedischen Malmö geboren. Nach seinem Umzug nach Braunschweig wurde er Jungstudent an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Danach studierte er bei Professor Reinhold Friedrich an der Karlsruher Musikhochschule.

Mahni wirkte als Stipendiat der Herbert-von-Karajan-Akademie bei den Berliner Philharmonikern. Mehrfach war er 1. Preisträger bei „Jugend-musiziert“-Bundeswettbewerben und bei der Europäischen Union Nationaler Wettbewerbe in London. Er spielte Solokonzerte unter anderem mit der Philharmonia Hungarica und der Radiophilharmonie des NDR in Hannover. Seit 1997 ist er Erster Solotrompeter beim Philharmonischen Orchester der Stadt Freiburg. Daneben entfaltet er eine rege kammermusikalische Tätigkeit mit dem Blechbläserensemble „bach, blech und blues“ sowie mit seinem Duo-Partner Carsten Klomp.

Dieser ist seit 2012 Professor für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und Organist der Heidelberger Universitätskirche (Peterskirche). Er studierte Schul- und Kirchenmusik, Klavier-Seminar und Künstlerisches Hauptfach Orgel an der Detmolder Musikhochschule sowie Germanistik an der Universität Bielefeld.

Nach beruflichen Stationen in Herdecke und Bremerhaven war Carsten Klomp von 1998 bis 2012 als Landeskantor der Badischen Landeskirche an der Freiburger Ludwigskirche tätig. Hier gründete er die Freiburger Kantorei und das Herdermer Vokalensemble, eine Stiftung für Kirchenmusik und mehrere erfolgreiche Konzertreihen. So spielte er etwa im Jahr 2000 das gesamte Bachsche Orgelwerk. Daneben hatte er eine Professur für Improvisation an der Freiburger Musikhochschule inne und gründete das badische Haus der Kirchenmusik, das er bis 2019 leitete. Er ist Schriftleiter der Zeitschrift „Forum Kirchenmusik“ sowie Autor und Herausgeber zahlreicher Editionen bei verschiedenen Verlagen. 2018 und 21 erschien im Butz-Verlag seine international erfolgreichen Orgelschule „Orgelspiel von Anfang an“. Zahlreiche Konzerte runden Klomps und du künstlerische Tätigkeit ab.