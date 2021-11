Trommelbau erfordert viel Energie

Trommeln können weit mehr als Musikinstrumente sein. Dies zeigen die Arbeiten von Nicole Kaffenberger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertheim. „Keine der handgefertigten Trommeln gleicht der anderen“, stellt Nicole Kaffenberger im FN-Gespräch fest. Die 41-jähirge Lebensmitteltechnologin hat im Trommelbau eine Leidenschaft gefunden. Sie fertigt für sich und ihre Kunden besondere Trommeln aus natürlichen Materialien und in kompletter Handarbeit.

Ihre Trommeln sind jedoch nicht bei Musikern im Einsatz. Sie seien dafür nicht geeignet, da der Klang nicht einstellbar ist. „Die Trommeln kommen bei der energetischen Arbeit zum Tragen.“ Weiterhin werden sie für die Trommelmassage genutzt. Dazu wird das Musikinstrument nahe am Körper zum Klingen gebracht. „Die Vibration geht über die Luft über kurze Distanz auf den Körper über. Die Vibrationen lösen eine Tiefenentspannung bei den Leuten aus“, sagt Nicole Kaffenberger. Sie nutzt ihre Trommeln auch für „schamanische Reisen.“

Der Schamanismus sei es auch gewesen, der sie zum Trommelbau geführt habe. Ziel der schamanischen Rituale sei es das energetische Gleichgewicht im Menschen jenseits der Messbarkeit zu schaffen. „Der Schamanismus geht auf unsere Vorfahren und die Naturvölker zurück“, so Kaffenberger. Sie habe sich schon immer für das Thema interessiert. Vor vier Jahren habe sie eine schamanische Ausbildung absolviert. „Trommeln spielte dabei eine große Rolle, da man mit deren Klänge eine Art Trance auslösen kann. Diese ermöglicht einem die Reise in die nicht-materielle Welt“, meint sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Freiraum für Kreativität

In der Ausbildung habe sie auch ihre erste eigene Trommel gebaut. „Das faszinierte und begeisterte mich.“ Nach der Ausbildung habe sie eine weitere Trommel unter Anleitung geschaffen. „Vieles weitere habe ich mir dann autodidaktisch beigebracht.“ Am Trommelbau fasziniere sie die Kombination aus Handwerk und Kunst. „Ich kann dabei meine Kreativität frei ausleben.“ Außerdem liebe sie die Vielfalt der Möglichkeiten in Größe, Aussehen, Material und Klang. Seit 2019 baut sie für andere im individuellen Auftrag Trommeln. Sie habe am Anfang nur eine Trommel probeweise verkauft. Dann habe sie sich entschieden weiterzumachen.

Es gebe Kunden, die kommen mit ganz genauen Vorstellungen zu Aussehen und Größe der Trommel. Andere würden ihr alles offen lassen. Diese Art von Aufträgen finde sie am interessantesten. „Ich mache dann eine schamanische Reise zum Geist der zukünftigen Trommel und frage ihn, wie die Trommel aussehen soll“, lässt Kaffenberger wissen. Bei der Reise sehe sie die Trommel vor ihrem inneren Auge. Diese Bilder setzte sie dann handwerklich um.

Häute aus dem Spessart

Grundlage für die Trommel sei ein Tierfell oder eine Tierhaut und Trommelrahmen. Im ersten Schritt bereite sie die Felle oder Häute vor und enthaare diese falls nötig. Dann wird die Haut auf die Größe des Rahmens zugeschnitten. „In die Tierhaut schlage ich mit einem Locheisen Doppellöcher.“ Darin befestige sie Materialien zum Spannen der Haut. Im Anschluss werde die Trommel auf Wunsch bemalt. Auch die Trommelschläger stelle sie selbst aus Holz und Filzkugel her. „Für eine Trommel brauche ich 24 bis 36 Arbeitsstunden.“

Ihr sei wichtig, dass alle Materialien aus der Natur kommen. „Hirschrohheute, Rehhaut und Wildschweinhaut bekomme ich von einem Jäger aus dem Spessart.“ Die Pferdefelle kämen aus einer Gerberei. Auch die Kalbrohhäute kämen aus der weiteren Region. Die handgefertigten Trommelrahmen aus Holz beziehe sie bei Trommelrahmenbauern aus Österreich und einem aus dem Raum Coburg. Zum Spannen der Haut setze sie Schnüre aus Baumwolle oder Hanf ein. Alternativ verwende sie Striemen aus der Haut, die für die Trommel zum Einsatz kommt. „Das Bauen der Trommel macht mir Freude und ist ein Alltagsausgleich“, stellt Kaffenberger überzeugt fest. Sie selbst nutze ihre eigenen Trommeln regelmäßig für energetische Arbeit, schamanische Reisen und Trommelmassagen. Insgesamt möge sie all ihre Trommeln gerne. „Eine besondere Bedeutung hat für mich die erste Trommel, die ich gebaut habe, denn diese spiegelt meine Verbundenheit zu meiner schamanischen Ausbildung wider.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Workshops

Ihre Kunden kämen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bisher seien nur wenige Auftraggeber aus der eigenen Region dabei gewesen. Jährlich fertigt Kaffenberger 20 bis 30 Trommeln. Sie bietet auch Workshops zum Trommelbau an, aktuell wegen Corona jedoch nur für Einzelpersonen. „Ich hatte es auch schon für Gruppen angeboten zum Beispiel auf dem Heimathof in Rauenberg.“

Die Teilnehmer seien am Ende glücklich mit ihrer Trommel nach Hause gegangen, freut sie sich. Zudem seien sie dankbar für das besondere Erlebnis des Trommelbaus.