Trio „Arinto“ gastiert

Hofgarten. Der Kulturkreis Wertheim veranstaltet im Rahmen der Meisterkonzerte im Wertheimer Hofgartenschlösschen am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr ein Konzert mit dem Trio „Arinto“.

Die drei jungen Künstler Julia Puls (Klarinette), Joel Blido (Violoncello) und Viktor Soos (Klavier) lernten sich beim Deutschen Musikwettbewerb (DMW) 2019 kennen. Als Stipendiaten des DMW gastierte das Trio „Arinto“ seitdem in vielen deutschen Städten und begeisterte das Publikum mit seinen ausdrucksstarken Vorträgen und seiner virtuosen Begabung, heißt es in der Ankündigung des Kulturkreises.

Julia Puls ist Solo-Klarinettistin bei den Bochumer Symphonikern. Joel Blido ist stellvertretender Solocellist der Staatskapelle Weimar und macht sein Konzertexamen bei Professor Wolfgang Emanuel Schmidt an der Franz Liszt Musikhochschule in Weimar. Victor Soos studiert in Hannover bei Professor Bernd Götzke. Die drei Musiker sind Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe und haben sich solistisch und kammermusikalisch im Konzertleben einen Namen gemacht. Das Publikum kann sich auf ein klassisch-romantisches Konzert freuen. Es erklingen das bekannte „Gassenhauer Trio“ von Ludwig van Beethoven, das berühmte „Trio in a-Moll“ von Johannes Brahms sowie die selten zu hörenden, aber hörenswerte Trio-Miniaturen von Paul Juon. Der Förderverein des Schlösschens sorgt ab 16.30 Uhr und in der Pause für eine Bewirtung.