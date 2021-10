Trinkflaschen für alle Schüler

Ausreichend Trinken ist für die Konzentration wichtig. Alle Schülerinnen und Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wertheim (DBG) wurden dafür vom Förderverein der Schule mit Trinkflaschen beschenkt.

Wertheim. 640 Trinkflaschen wurden am Freitag im Rahmen der SMV-Tagung an die Klassensprecher übergeben. Diese verteilten sie an alle Mitglieder ihrer Klasse. Schulleiter Reinhard Lieb erinnerte daran, dass die Schülerinnen und Schüler schon vor längerem eine Initiative starteten, um die Kinder und Jugendlichen mit kühlem Wasser zu versorgen. Ihr Wunsch war mit der Spende eines Wasserspenders durch die Stadtwerke Wertheim in Erfüllung gegangen. Aktuell sei dieser leider noch nicht nutzbar, so Lieb. Grund sei der Standort des Geräts. Dieser muss wegen der Coronaabstandregeln aktuell von der Cafeteria mitgenutzt werden und ist damit nur begrenzt zugänglich.

Die zweite Schülersprecherin Melissa Hasenfuß ergänzte, man arbeite aber bereits an einer Lösung für die Nutzbarkeit. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft freuten sich, dass mit der Spende der Trinkflaschen der Wasserspender zukünftig einfach genutzt werden kann. Lieb freute sich über das schöne Design der Flaschen und über die große Mitgliederzahl des Fördervereins, der eine Spende für alle Schüler ermöglichte.

Übergeben wurden die Trinkflaschen von Nancy Weber, zweite Vorsitzender des Fördervereins und Fördervereinsmitglied Tanja Dreßler-Werner. Scheurich erklärte, wegen Corona habe der Verein sich die letzten eineinhalb Jahre nicht engagieren können. Nun könne man endlich wieder etwas Gutes tun. Die Trinkflaschen seien auch im Hinblick auf die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine Hilfe, da mit ihnen das Leitungswasser aus dem Spender einfach genutzt werden könne. Die Trinkflaschen sind aus Hartplastik und damit bruchsicher. Sie haben ein Volumen von rund 0,75 Liter. Die beiden Vertreter des Fördervereins wurden bei der Übergabe mit dankendem Applaus begrüßt. Schülerin Antonia Brüstle, Leiterin des Ausschusses Merchandising der SMV, berichtete, die Verbindungslehrerin Bianca Traue habe der SMV die Idee mit den Trinkflaschen vorgestellt. Der Ausschuss habe gerne zugesagt, das Design zu übernehmen. In den Ferien hatte Brüstle in Abstimmung mit den Verbindungslehrern und den Schülersprechern des Vorjahrs den Aufdruck gestaltet und mit dem Lieferanten der Flaschen abgestimmt. „Es war schnell klar: die Flaschen sollen das Schullogo mit dem Phönix tragen.“ Außerdem dankte man mit einem Aufdruck dem Förderverein für die Spende. „Die Idee mit den Trinkflaschen kommt bei unseren Mitschülerinnen und Mitschülern gut an“, ergänzte Hasenfuß. Dank gab es auch vom ersten Schülersprecher Fabian Schmidt.

