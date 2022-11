Treue Klinik-Beschäftigte geehrt

Reinhardshof. Was pandemiebedingt 2020 und 2021 nicht möglich war, konnte nun nachgeholt werden: Krankenhausdirektorin Cornelia Krause (links), Betriebsratsvorsitzende Birgit Väth(Zweite von links) und Geschäftsführerin Alexandra Zottmann (rechts) ehrten langjährige Beschäftigte, die seit zehn, 20 und 40 Jahren ihren Arbeitsalltag in der Rotkreuzklinik bestreiten. Die Anerkennung für die Treue zum Haus gebührte ebenso den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den vergangenen zwei Jahren in den Ruhestand gegangen waren und ebenfalls vor Ort mitfeierten. zug/Bild: Rotkreuzklinik Wertheim

