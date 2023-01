Treffsicher am Dreikönigstag

Wertheim. Nach dem bislang letzten Drei-König-Schießen 2019 hatte die Schützengesellschaft Wertheim nun wieder ihre Mitglieder zu diesem traditionellen Wettkampf aufgerufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach zirka zwei Stunden stand folgendes Ergebnis fest: In der Damenklasse gewann e Rita Nitze mit 47 Ringen. In der Klasse Herren siegte Lennart Brückner (131 Ringe) vor Jan-Dirk Graf (74 Ringe). Bei den Herren 2 gewann Wilhelm Harke (121 Ringe). In der Klasse Herren 3 wurde Dirk Wichary (178 Ringe) Sieger. Bei den Herren 4 belegte Norbert Richter den ersten Rang (171 Ringe). Ihm folgten Jürgen Wünsche (165 Ringe), Roland Treu (107 Ringe), Leonid Heidebrecht (102 Ringe) und Bernhard Schneider (64 Ringe). Die drei ersten Plätze in der Klasse Herren 5 belegten Klaus Fischer (146 Ringe), Peter Müller (139 Ringe) und Bruno Senghas (97 Ringe).

Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde. zug