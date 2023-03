„Traumstunden“ feiern Premiere

Wertheim. Ihre Premiere in diesem Jahr feierten am Mittwoch die „Traumstunden“ in der Stadtbücherei Wertheim. An jedem ersten Mittwoch im Monat finden die Vorlesestunden für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bilderbuch-Geschichte gelauscht

Die bis zu zehn Kindergartenkinder lauschen dabei zunächst einer Bilderbuch-Geschichte, die von einer ehrenamtlichen Lesepatin vorgelesen wird. An diesem Mittwoch las Sabine Schröck aus dem Buch „Frida, die kleine Waldhexe“ von Jutta Langreuter und Stefanie Dahle. Im sich anschließenden kreativen Teil bastelten die Kinder ihre eigenen Zauberstäbe.

Zauberstäbe gebastelt

Die Neugier auf Bücher zu wecken und die Leseförderung schon im Kindesalter zu stärken, sei ein wichtiges Ziel der „Traumstunden“, erklärt Fabian Künzig von der Stadtbücherei. Die Veranstaltungen würden sehr gut angenommen. Die Kinder sollen die Bücherei als sogenannten „dritten Ort“ wahrnehmen, sprich neben Zuhause und Schule einen weiteren sicheren und verlässlichen Ort haben.

Familiäre Atmosphäre

Mehr zum Thema Stadtbücherei Händlerbub blickt aufs Taubertal Mehr erfahren

Auf eine gemütliche und familiäre Atmosphäre wird daher bei den „Traumstunden“ viel Wert gelegt. Auch an diesem Mittwoch wurden die Kinder aktiv in die Geschichte einbezogen. Sie lauschten nicht nur neugierig der Geschichte, sondern beschrieben auch, was sie sahen, und stellten weitergehende Fragen, die Sabine Schröck stets kindgerecht beantwortete. Die Veranstaltungen sind übrigens meistens ausgebucht, so dass eine Voranmeldung nötig ist. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadtbücherei. kg