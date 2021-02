Bronnbach. An der Durchgangsstraße des Kloster Bronnbachs steht von Wertheim kommend auf der rechten Seite unterhalb des Archives ein unscheinbares Sandsteindenkmal, das von vielen Besuchern kaum wahrgenommen wird und dessen Hintergründe vielen nicht bekannt sind. Dazu kommt noch, dass die Inschrift im Sandsteinsockel kaum noch zu entziffern ist. Doch was hat sich in der Vergangenheit dort zugetragen?

Im Kloster Bronnbach lebte damals die Familie von Johann, Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort (1880 bis 1956), und seiner Gemalin Alexandra, Gräfin von Bernstorff. Sie hatten drei Kinder: Aloys Konstantin Johannes Karl, Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (13.12.1917 bis 2.12.1925); Josephine Anita Sophie Jeanne, Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg und Marie Sophie Cäcilie, Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Kinder fuhren Schlitten

„Heiliger Aloisius, bitte für uns. Hier verunglückte am 2. Dez. 1925 Alois Prinz zu Löwenstein“ lautet die Inschrift des Denkmals. © Peter Weimer

Am Donnerstag, 3. Dezember 1925, lag Schnee im Taubertal. Die Dächer des Klosters waren schneebedeckt und auch die Wege und Straßen rund um das Kloster waren weiß und gefroren und luden zum Schlittenfahren ein. Auch der kleine, siebenjährige Prinz Alois war im Kloster mit seinem Schlitten unterwegs und fuhr die abfällige Straße von der damaligen Brauerei hinunter zur Hauptstraße.

Die Gefahr, von einem Auto oder Lastwagen erfasst zu werden, bestand in der damaligen Zeit so gut wie überhaupt nicht, weil es im ganzen Umkreis nur eine Handvoll Fahrzeuge gab. Doch gerade zu dem Zeitpunkt, als der kleine Prinz Alois mit seinem Schlitten die Steige hinunterfuhr und die Hauptstraße überquerte, kam ein Wertheimer Bürger mit seinem Auto vorbeigefahren und erfasste das Kind mit dem Schlitten.

Bestattung in Familiengruft

Seine Verletzungen waren so stark, dass der Junge den Unfall nicht überlebte und zehn Tage vor seinem achten Geburtstag starb. Begraben wurde der kleine Prinz in der Familiengruft der Familie Löwenstein-Wertheim-Rochefort im Kloster Engelberg in Großheubach.

Kaum war der Fortschritt des Automobils in Wertheim eingezogen, hatte es auch schon sein erstes Opfer gefordert.