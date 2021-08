Trafohäuschen in Brand – Stromausfall in mehreren Ortschaften

Dörlesberg. In Dörlesberg geriet am Samstagmorgen eine Trafohäuschen in Brand. Die Feuerwehr-Abteilungen Dörlesberg, Sachsenhausen und Stadt der Feuerwehr Wertheim rückten gegen 10.30 Uhr an. Beim Eintreffen drang Rauch aus dem Häuschen, ich welchem eine Schaltanlage untergebracht war. Die Anlage wurde nach Angaben der Feuerwehr stromlos geschalten, bevor die Tür geöffnet werden konnte. Das Feuer wurde anschließend von zwei Trupps unter Atemschutz gelöscht.

In Dörlesberg, Sachsenhausen und Vockenrot kam es wegen des Brandes zu einem Stromausfall. Auf der Interseite von Netze-BW wurde der Störungsbeginn mit 10.13 Uhr angegeben. Ab 10.52 Uhr war demnach der Strom wieder da.