Tolle Gewinne beim Tag der offenen Tür

Wertheim. Die Sparkasse Tauberfranken veranstaltet am Sonntag, 10. April, von 13 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür in ihrem neuen Filialgebäude in der Bahnhofstraße 20. Beim großen „Optimisten“-Suchspiel warten tolle Gewinne auf die großen und kleinen Teilnehmer. Als Hauptgewinne gibt es ein E-Bike für Erwachsene und ein Kinder- beziehungsweise Jugendfahrrad für die jüngeren Teilnehmer.

Weitere Aktionen sind ein Luftballon-Artist, der Tiere, Blumen, Schwerter und vieles mehr zaubert, Glitzer- und Airbrushtattoos sowie Foto-Ostergrüße zum Mitnehmen. Bei dieser Kinder-Foto-Osteraktion wartet auf die ersten 100 Kinder eine Osterüberraschung.

