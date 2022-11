Tipps für eine anregende Lektüre

Wertheim. Die Tage werden kürzer, die Lesezeit wird länger. Ideen für einen abwechslungsreichen Winter erhielten die zahlreichen Besucher am Donnerstagabend im voll besetzten Saal der Stadtbücherei bei der Veranstaltung „Unsere Lieblingsbücher“. Zehn Frauen nutzten dabei die Gelegenheit, den mehr als fünfzig Interessierten Lust auf ein Buch zu machen– nicht nur irgendein Buch, sondern ihr persönliches Lieblingsbuch. Was für Stadtbüchereileiterin Katja Schmitz, neben dem Frauenverein Wertheim und der Buchhandlung Buchheim/Schöningh einer der Organisatorinnen, den besonderen Charme der Veranstaltung ausmachte: „Die Leserinnen gehen sehr emotional und persönlich heran.“ Nach zwei Jahren Corona-Pause sei die Sehnsucht des Publikums wieder groß gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit wenigen Worten viel Lust und Laune auf ein Buch zu machen, ohne zu viel zu verraten. Darin bestand die Kunst der Leserinnen, die in ihre kurze Inhaltsbeschreibung nicht selten auch eigene Sichtweisen und Erfahrungen einfließen ließen. Fühlte sich eine Referentin bei der Coming-Age-Geschichte aus den 80er-Jahren in ihre eigene Jugendzeit zurückversetzt, ging es im nächsten Buch mit Euthanasie und Kriegsgefangenschaft über „Themen, die aufwühlen“. Jede Referentin hatte dabei ihre eigene Herangehensweise, ihre Gedanken zu ihrem Lieblingsbuch darzulegen.

Leseprobe

Eine charakteristische Leseprobe rundete die Vorstellung eines jeden Buches ab. Das konnte – wie bei Wibke Klomps Präsentation über „Die Wut, die bleibt“ von Mareike Fallwicki – die erste Seite als Appetizer sein, oder aber ein Dialog wie bei „Das Meer in Gold und Grau“, das Birgit Betzold-Keller vorstellte. Nicht nur die Vielfalt der Referentinnen, sondern auch der Literatur mache den Abend aus, lobte Schmitz. Auch Andrea Schwitt-Graf von der Buchhandlung Buchheim und Leiterin der monatlichen Literaturgruppe fand die Veranstaltung „sehr inspirierend“. Viele Besucher hätten sich Notizen gemacht. Dies könnte durchaus auch als Zeichen dafür gewertet werden, dass eines der wichtigsten Ziele des Abends erreicht wurde: Interesse für neue Bücher zu wecken und zu inspirieren. Die langen Winterabende können jetzt jedenfalls kommen. Und bei der nächsten Veranstaltung in einem Jahr wird dann vielleicht ja auch wieder mal ein Mann zu den Referenten gehören. Die vorgestellten Bücher, in Klammer die Referentinnen:

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Büchermarkt „Winterlese“ „Zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung“ Mehr erfahren KulTour Unsere Veranstaltungstipps für die Region: Vom Enjoy-Jazz-Finale bis „Let’s Dance“ Mehr erfahren

Mareike Fallwicki: Die Wut, die bleibt (Wibke Klomp).

Yael Inokai: Ein simpler Eingriff (Gerlinde Ernst).

Erri de Luca: Montedidio (Trudi Graf).

Richard Osman: Donnerstagsmordclub (Heike Gröger).

Wer hat’s gesagt: Zitate-Quiz (Heide Fahrenkrog-Keller).

Sofi Oksanen: Hundepark (Stefanie Boelck).

Iris Wolff: Leuchtende Schatten / Halber Stein (Uschi Wehner).

Veronika Peters: Das Meer in Gold und Grau (Birgit Betzold-Keller).

Ewald Arenz: Der große Sommer (Verena Katt).

Susanne Abel: Was ich nie gesagt habe (Manuela Faulhaber). kg